Carrefour propose un Airfryer Kitchencook Airmed 4 à 44,99 euros au lieu de 89,99 euros. Cette promotion web exclusive vise à anticiper le Black Friday avec un appareil performant.

Carrefour offre actuellement une opportunité commerciale anticipée aux consommateurs français, bien avant l'arrivée officielle du Black Friday. L'enseigne de grande distribution propose une remise particulièrement agressive sur un airfryer conçu par Kitchencook. Ce produit, noté 4,75 sur 5 par ses utilisateurs vérifiés, constitue une offre exclusive au web. Pour en profiter, il est impératif de se rendre directement sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne.

Détails techniques de l'appareil de cuisson

L'Airfryer Kitchencook Airmed 4 se distingue par sa rapidité et son économie d'énergie comparé à un four traditionnel. Sa cuve d'une capacité de 4 litres permet de préparer un repas complet pour 4 personnes. L'utilisateur peut y cuire de la viande, du poisson, des légumes et bien entendu des frites. La cuve est dotée d'un revêtement antiadhésif qui empêche les aliments d'attacher, même à haute température. Ce design facilite grandement le nettoyage, car la partie amovible peut être lavée à l'eau claire ou placée au lave-vaisselle.

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Interface intuitive et programmes prédéfinis

Placé sur la partie supérieure de l'appareil, un panneau de contrôle tactile complet et intuitif est face à l'utilisateur. Ce dispositif permet de régler précisément le temps et la température de cuisson, celle-ci variant de 80 à 200 °C. Pour simplifier l'usage, l'appareil intègre 8 programmes déjà prédéfinis, accessibles par une seule touche. Chaque programme a été spécifiquement conçu en fonction d'un type d'aliment particulier, garantissant une cuisson optimale sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Une offre économique exceptionnelle de BFMTV

À ce prix attractif, l'Airfryer Kitchencook Airmed 4 représente un atout majeur pour toute cuisine moderne. Ce serait dommage de laisser passer cette offre Carrefour sur l'Airfryer Kitchencook Airmed 4, encore disponible à 44,99 euros au lieu des 89,99 euros habituels. Cette réduction de moitié sur le prix initial constitue un argument de vente puissant pour les amateurs de cuisine saine et rapide. Le contenu promotionnel a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

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Conditions et avertissements sur la promotion

Il convient de noter que les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer rapidement. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Cette transparence garantit l'indépendance éditoriale tout en informant clairement le consommateur sur le modèle économique de la publication. L'offre reste soumise aux stocks disponibles sur la plateforme en ligne.

Impact sur le marché du petit électroménager

Cette stratégie commerciale de Carrefour vise à capter l'attention des acheteurs frileux avant les jours d'offres traditionnels. En ciblant un produit à forte demande comme l'airfryer, l'enseigne espère fidéliser sa clientèle en ligne. La disponibilité exclusive sur internet encourage également les visiteurs à créer un compte ou à s'abonner à la newsletter pour ne rien manquer des futures promotions. Cette approche précoce permet à Carrefour de se démarquer de la concurrence immédiate dans le secteur du petit électroménager.