Carrefour : Les meilleures machines à café De'Longhi en promotion Black Friday

Profitez des offres Black Friday de Carrefour sur les machines à café De'Longhi. Discounts jusqu'à 100 euros sur les modèles Piccolo XS, Stilosa et Magnifica S.

Pendant la période charnière du Black Friday, Carrefour renforce son positionnement commercial avec une sélection d'offres quotidiennes particulièrement attractives. Les amateurs de boissons chaudes bénéficient d'une opportunité idéale pour acquérir un équipement professionnel ou domestique tout en maîtrisant leur budget. Le distributeur met en avant une gamme variée incluant des appareils à capsules, des expressos classiques et des machines automatiques.

Détails des offres De'Longhi Piccolo XS et Stilosa

La machine à capsules De'Longhi Dolce Gusto Piccolo XS est proposée à 70,22 euros, marquant une réduction par rapport à son prix habituel de 73,03 euros. Cet appareil utilise des capsules Dolce Gusto et offre une compatibilité étendue avec la gamme complète de dosettes. Les utilisateurs peuvent préparer des expressos, des doubles expressos, des lattes, des cappuccinos et des chocolats chauds sans difficulté. Le système fonctionne grâce à une pression de 15 bars qui extrait efficacement les arômes, tandis qu'une reconnaissance automatique des capsules ajuste les réglages pour garantir une qualité constante à chaque préparation.

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Pour les passionnés d'expressos traditionnels, De'Longhi propose la machine Stilosa au prix de 79,99 euros contre 109,99 euros initialement. Cette solution manuelle délivre une pression de 15 bars et est conçue pour verser un ou deux expressos simultanément à partir de café moulu ou de dosettes ESE. L'équipement intègre une buse vapeur permettant de chauffer ou de mousser le lait pour créer des boissons lactées maison. Son réservoir d'eau d'un litre assure une autonomie prolongée, et il est livré avec un porte-filtre et deux tailles de filtres adaptées aux différents usages.

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Investissement pour la machine automatique Magnifica S

Les consommateurs souhaitant acquérir un modèle haut de gamme peuvent se tourner vers la machine automatique De'Longhi Magnifica S. Carrefour la factoure 299,99 euros au lieu de 399,99 euros. L'équipement comprend un broyeur à grains intégré qui broie le café juste avant l'extraction pour préserver les saveurs fraîches. Le processus est entièrement automatisé : il suffit de remplir les réservoirs et d'appuyer sur un bouton pour obtenir un résultat optimal. La machine peut préparer deux tasses en même temps et dispose d'une buse vapeur pour les boissons lactées. Des programmes de rinçage facilitent également l'entretien quotidien de l'appareil.

Autres bons plans électroménager du week-end

Carrefour élargit son offre Black Friday avec d'autres produits ménagers majeurs. La friteuse sans huile Airfryer 10,4 L Foodi Flex NINJA est vendue 229,99 euros au lieu de 269,99 euros. Le multicuiseur connecté Cookeo + Extra Crisp de Moulinex passe de 299,99 euros à 199,99 euros. La centrale vapeur 2400W est également réduite à 89,99 euros, contre 129,99 euros auparavant. Ces promotions s'ajoutent à une sélection de friteuses et d'appareils de cuisine variés pour répondre à tous les besoins domestiques pendant cette période de fortes ventes.