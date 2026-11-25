Découvrez le nouveau radiateur électrique à bain d'huile Carrefour HOME. Un appareil d'appoint puissant de 2000W, sécurisé et mobile, disponible pour seulement 49,99 euros.

Carrefour renforce son offre en électroménager avec le lancement d'une nouvelle marque propre, Carrefour HOME, visant à proposer des appareils domestiques accessibles. Cette initiative répond directement aux besoins des consommateurs face à l'arrivée de l'hiver et des températures froides. Le premier produit phare de cette gamme est un radiateur électrique à bain d'huile conçu pour offrir une chaleur agréable sans greloter.

Un chauffage d'appoint performant et mobile

Cet appareil de chauffage dispose d'une puissance de 2000 watts, ce qui lui permet de réchauffer rapidement une petite pièce ou de compléter efficacement un système de chauffage central existant. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à optimiser leur consommation d'énergie globale en ciblant le chauffage uniquement sur les zones habitées. Monté sur des roulettes, le dispositif est facile à déplacer dans différentes pièces selon les besoins du moment.

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Le design compact du radiateur Carrefour HOME permet une installation flexible dans presque tous les espaces de la maison. Une poignée ergonomique facilite la mise en place et le transport de l'appareil d'un endroit à l'autre. Cette mobilité est un atout majeur pour adapter la chaleur aux pièces où elle est le plus nécessaire tout au long de la journée.

Sécurité et réglages adaptés aux besoins

La sécurité des utilisateurs est une priorité avec l'intégration de plusieurs mécanismes de protection avancés. Un système de protection anti-basculement coupe automatiquement le chauffage en cas de renversement accidentel de l'appareil. Une protection anti-surchauffe supplémentaire assure que la température ne dépasse jamais les niveaux dangereux, garantissant une utilisation sans risque.

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Les utilisateurs bénéficient de trois niveaux de puissance de chauffe distincts pour adapter précisément la chaleur à leurs exigences. Le thermostat mécanique offre un réglage simple de la température pour maintenir une chaleur constante ou une montée en température rapide. Comme il s'agit d'un modèle à bain d'huile, il diffuse une chaleur douce et homogène qui persiste quelque temps après l'extinction de l'appareil.

Positionnement prix et offres associées

Le radiateur électrique à bain d'huile Carrefour HOME est commercialisé au prix de 49,99 euros chez Carrefour, positionnant ce produit comme une solution économique. Ce prix s'inscrit dans une stratégie plus large de l'enseigne pour fournir des équipements abordables pour le quotidien des foyers. Cette entrée dans le marché de l'électroménager confirme l'ambition de Carrefour de capturer une part de marché significative sur ce segment.

Outre ce nouveau radiateur, Carrefour propose actuellement d'autres bons plans attractifs pour la saison. On retrouve notamment la friteuse sans huile Airfryer 10,4 L Foodi Flex NINJA à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. Des machines à café comme la Magnifica DELONGHI sont également proposées à 299,99 euros, offrant des économies substantielles pour les amateurs de café.

D'autres appareils électroménagers sont mis en promotion, tels que la machine à café avec broyeur Dedica Style DELONGHI à 139,99 euros et le modèle Serenity KRUPS à 259,99 euros. Ces offres s'ajoutent à un catalogue plus vaste incluant les meilleures promotions sur des plateformes comme Cdiscount, Amazon ou SharkNinja. Carrefour HOME s'impose ainsi comme une référence pour les consommateurs cherchant à équiper leur maison avec qualité et économie.