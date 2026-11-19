Profitez du Black Friday chez Carrefour pour acheter des machines à café Krups à prix réduit. Dolce Gusto, broyeur et modèle premium disponibles dès 69,99 euros.

Pendant le Black Friday 2026, la grande distribution Carrefour propose une réduction significative sur sa gamme de machines à café Krups. Les acheteurs peuvent désormais acquérir des appareils de qualité sans engager de dépenses excessives grâce à des tarifs particulièrement attractifs.

Cette offre cible deux segments distincts du marché. D'un côté, les utilisateurs de capsules Dolce Gusto et de plus, les amateurs d'expressos classiques à broyeur. Trois modèles spécifiques sont mis en avant avec des prix défiant toute concurrence sur la plateforme en ligne de la enseigne.

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Offre capsules Krups Dolce Gusto Neo

La machine Krups Dolce Gusto Neo est proposée à 69,99 euros sur le site de Carrefour, marquant une baisse par rapport à son prix habituel de 109,99 euros. Cet appareil fonctionne exclusivement avec des capsules Dolce Gusto et permet de préparer divers hot boissons, incluant des expressos, des cappuccinos, des thés et des chocolats chauds.

Le dispositif intègre la technologie SmartBrew qui reconnaît automatiquement les dosettes pour adapter les réglages de préparation. Une pression de 15 bars assure l'extraction optimale des arômes. Les paramètres peuvent également être personnalisés via une application mobile dédiée pour satisfaire les goûts précis de chaque membre de la famille.

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Machine à broyeur compacte Krups My Coffee

Pour les espaces restreints, la machine Krups My Coffee avec broyeur est affichée à 229,99 euros au lieu de 349,99 euros chez Carrefour. Ses dimensions compactes de 18,5 cm de large permettent une installation aisée sur n'importe quel plan de travail sans encombrer l'espace cuisine.

Ce modèle dispose d'un réservoir d'eau d'un volume de 1,5 litre et d'un bac à grains de 160 grammes, garantissant une autonomie suffisante pour les préparations quotidiennes. La pression de 15 bars et la buse vapeur permettent de créer une mousse onctueuse pour les boissons lactées. Trois recettes préenregistrées et un cycle de rinçage automatique simplifient l'utilisation.

Modèle haut de gamme Krups Classic Edition

La machine Krups Classic Edition, présentée comme une solution haut de gamme et compacte, est disponible à 423,13 euros sur le site de Carrefour. Elle intègre un broyeur à grains permettant de savourer le café fraîchement moulu et propose huit variations de boissons accessibles par une simple pression de bouton.

Cet appareil peut simultanément couler deux tasses et comprend un mousseur à lait doté de la technologie Milk Advanced Technology pour une texture uniforme. L'entretien est facilité par des programmes de nettoyage et de détartrage automatiques. Le bac récupérateur de marc peut contenir jusqu'à douze cafés avant de nécessiter un vidage.