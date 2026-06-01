Carqueiranne : une propriétaire découvre les ossements de ses chats dans le jardin après une location Airbnb macabre

Une habitante de Carqueiranne (Var) a découvert son appartement saccagé et les ossements de ses deux chats dans le jardin après la location de son logement via Airbnb. Une expertise vétérinaire a confirmé que les animaux auraient été démembrés avant d'être brûlés. Le locataire, interpellé, a été interné pour irresponsabilité pénale.

Une habitante de Carqueiranne , dans le département du Var , a vécu une expérience traumatisante à son retour d'absence. Elle avait mis en location son appartement via la plateforme Airbnb à partir de novembre 2025, en précisant aux futurs locataires qu'elle possédait deux chats qui vivaient librement dans le jardin attenant à sa maison familiale.

Elle avait demandé que ces animaux soient nourris pendant son absence. Trois mois plus tard, lorsqu'elle est revenue chez elle, elle a découvert que son logement avait été saccagé. Des objets de valeur, tels que des bijoux et des tableaux, avaient disparu. Mais le drame ne s'arrêtait pas là.

L'absence de ses deux compagnons félins l'a rapidement plongée dans l'angoisse. Sa découverte a pris un tournant encore plus macabre lorsqu'elle a trouvé des ossements dans les cendres d'un feu qui avait été allumé dans le jardin pendant la période de location. Une expertise vétérinaire a confirmé qu'il s'agissait bien d'ossements de chats. La vétérinaire a même émis l'hypothèse, dans une attestation, que les animaux avaient pu être démembrés avant d'être brûlés.

La propriétaire a également déclaré avoir retrouvé à proximité des poils de chats qui semblaient avoir été coupés et placés dans des récipients en verre. Plusieurs témoignages sont venus étayer ses soupçons. Un voisin aurait signalé aux autorités une odeur suspecte provenant d'un feu dans le jardin pendant la location. La femme a porté plainte pour vol, vandalisme et disparition d'animaux.

Elle a appris par la suite que l'ancien locataire avait été interpellé. Cependant, l'affaire a été classée sans suite après une expertise psychiatrique qui a conclu à l'irresponsabilité pénale du suspect. Le commissariat d'Hyères a confirmé que l'homme avait depuis été interné. Ce drame soulève des questions inquiétantes sur la protection des animaux et les risques liés à la location de logements entre particuliers.

La cruauté présumée envers les chats a choqué la communauté locale. La propriétaire, quant à elle, doit faire face à la perte de ses animaux et à la violation de son domicile. Le cas illustre les difficultés potentielles auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires qui confient leur logement et leurs animaux à des inconnus, même via des plateformes sécurisées.

La réponse judiciaire, limitée par l'état psychiatrique du suspect, laisse une amertume profonde chez la victime, qui ne pourra sans doute jamais obtenir de réparation complète pour le préjudice moral et matériel subi. L'affaire met en lumière la nécessité d'une plus grande vigilance et peut-être de dispositifs de garantie plus stricts pour ce type de transaction.

Elle rappelle aussi que la cruauté envers les animaux est un indicateur souvent lié à des troubles psychologiques graves, justifiant une prise en charge adaptée





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