Carpentras : Zoé, lycéenne de 16 ans, mobilisée pour l'égalité éducative

À Carpentras, Zoé milite pour un système scolaire juste. La lycéenne de 16 ans explique pourquoi elle refuse les demi-mesures lors de la manifestation du 5 novembre.

Zoé, une lycée nne de seize ans résidant à Carpentras, se positionne comme une figure déterminée du mouvement social étudiant. Elle a clairement annoncé lors de la manifestation du 5 novembre qu'elle et ses camarades ne se contenteront pas de simples miettes. Son engagement vise à transformer profondément le système éducatif actuel en faveur d'une plus grande égalité.

Contexte de la mobilisation étudiante

La jeune fille participe activement aux blocus qui ont lieu régulièrement dans son établissement scolaire. Elle est également présente aux presque toutes les manifestations qui se déroulent dans les rues. Cette régularité dans son action témoigne d'une volonté inébranlable de ne pas s'arrêter avant d'avoir obtenu des résultats concrets et durables pour les élèves.

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Conditions matérielles et inégalités scolaires

Zoé souligne que les classes comptent trente et un élèves par niveau, une densité qui complique l'apprentissage individuel. Le bâti de l'établissement est dégradé, provoquant un froid intense en hiver et une étouffante chaleur en été. Bien qu'elle se sente privilégiée par rapport à d'autres régions, elle mesure sa chance et s'engage par solidarité envers ceux qui subissent des conditions pires.

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Santé mentale et pression institutionnelle

L'établissement est devenu un lieu où règnent des angoisses et des pressions constantes pour les adolescents. Zoé note que la santé mentale des jeunes ne cesse de se dégrader sans que les autorités ne prennent de mesures efficaces. Elle estime que tout le monde devrait avoir accès à un environnement scolaire sécurisé et bienveillant.

Horizons et perspectives de l'action collective

La mobilisation à Carpentras s'inscrit dans une lutte plus large pour la justice éducative. Zoé insiste sur le besoin de réformes structurelles plutôt que de compensations temporaires. L'objectif reste clair : obtenir un système où chaque élève, quel que soit son lieu de résidence, bénéficie des mêmes opportunités.