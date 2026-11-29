Caroline Silhol présentera une lecture scénique de Simone de Beauvoir le 2 décembre au théâtre d'Auch. Les bénéfices soutiennent la Maison des Femmes face à la hausse des violences.

La ville d'Auch organise une soirée culturelle majeure ce mercredi 2 décembre pour marquer le premier anniversaire de la Maison des Femmes située dans l'hôpital local. L'actrice française Caroline Silhol prendra les devants de la scène du théâtre d'Auch pour interpréter une lecture scénique d'un ouvrage emblématique de Simone de Beauvoir, intitulé "Mémoires d'une jeune fille rangée". Cette initiative vise non seulement à célébrer une institution essentielle pour la communauté, mais aussi à générer des fonds pour les victimes de violences.

Une œuvre de Beauvoir au service des victimes

L'événement prévu à 20 h 30 repose sur une mise en scène exclusive conçue et interprétée par l'actrice Caroline Silhol. Son interprétation se démarque en proposant une vision humaine et attachante de l'icône du féminisme, s'éloignant des stereotypes de philosophe ou de femme politique. Selon l'artiste, cet écrit met en lumière une période d'apprentissage dont les résonances contemporaines ont surpris et touché le public lors des représentations précédentes.

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Caroline Silhol souligne dans son analyse que rien ne différencie fondamentalement les défis des jeunes femmes de l'époque de Simone de Beauvoir de ceux rencontrés aujourd'hui. Cette proximité temporelle permet aux jeunes spectateurs qui ont assisté au spectacle de se reconnaître dans les parcours tracés dans le livre, créant ainsi un pont émotionnel fort entre l'histoire littéraire et la réalité sociale actuelle.

Un lieu d'accueil en saturation

Depuis le 1er décembre 2025, la Maison des Femmes occupe un bâtiment annexe de l'hôpital d'Auch. Cette unité médico-judiciaire assure un rôle central dans l'accueil et la prise en charge des femmes et jeunes filles ayant subi différentes formes de violences. Le dispositif est conçu pour être accessible immédiatement, permettant aux victimes d'être accueillies sans rendez-vous préalable.

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L'accompagnement proposé est pluridisciplinaire, intégrant des volet médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques pour une prise en charge globale. Néanmoins, l'entité fonctionne actuellement deux jours par semaine et fait face à une saturation quasi immédiate, indiquant un besoin crucial d'étendre ses capacités d'accueil et son amplitude horaire pour répondre à la demande croissante.

Subventions et projets de développement

Face à cette explosion des violences et à la surcharge de la structure, les autorités locales ont pris des mesures concrètes. En septembre dernier, le conseil municipal d'Auch a voté une subvention spécifique de 10 000 euros. Cet investissement financier est strictement dédié à l'entame de travaux de rénovation et à l'équipement de nouveaux locaux destinés à accueillir divers ateliers.

Ces ateliers visent directement à aider les femmes en difficulté sur leur chemin de reconstruction sociale et personnelle. La Florence Filhol, conseillère déléguée aux politiques et animations culturelles, a participé activement à ces projets culturels, aux côtés de Caroline Silhol et du Docteur Véronique Lejeune, responsable de la Maison des Femmes. Cette collaboration illustre l'engagement transversal des acteurs publics et associatifs.

Les bénéfices reversés intégralement

La soirée du 2 décembre au théâtre d'Auch sert également de levier financier critique pour l'association MDF 32. L'intégralité des recettes générées par la représentation sera reversée à cette association pour financer son travail d'accompagnement quotidien des femmes victimes de violences. Cet événement répond à un appel aux dons lancé par la structure débordée, qui cherche à pérenniser ses actions malgré la pression des statistiques.

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En réunissant ces éléments, cet événement culturel dépasse le simple cadre artistique pour devenir un acte de solidarité concrete. Il permet de sensibiliser le public aux actions menées tout au long de l'année par la Maison des Femmes, tout en renforçant les moyens matériels et humains d'une structure indispensable à la protection et à la reconstruction des victimes dans le Gers.