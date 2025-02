Caroline Roux et son tic incontrollable : les manches retroussées, un signal d'entrée dans le match

La journaliste Caroline Roux a révélé sur Instagram un tic qu'elle ne parvient pas à contrôler lorsqu'elle est à l'antenne : elle se retrousse constamment les manches. Cette habitude, motivée par le désir de donner l'impression de donner le meilleur d'elle-même, est pour elle un signal d'entrée dans le match et une manière de se préparer à interroger au mieux son invité.

Mercredi 12 février, Caroline Roux a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram, offrant un aperçu intimiste de son métier. Animatrice de l'émission C dans l'air et du programme politique L'événement, la journaliste de 52 ans a révélé un tic qu'elle ne parvient pas à contrôler lorsqu'elle est diffusée en direct. En combinant geste et parole, elle a reconnu qu'elle 'fait tout le temps' la même chose, à savoir relever ses manches.

Cette habitude est motivée par une raison profonde : selon elle, les manches droites donnent l'impression qu'elle 'n’allait pas donner le max de ce qu'elle veut faire'. Plus encore, elle accorde une importance particulière à la préparation de sa tenue, surtout lorsqu'elle interviewe des personnalités politiques. 'La personne qui est en face a l’impression que je me retrousse les manches pour lui en coller une. Ce n’est pas du tout le cas !', s'est-elle justifiée avec amusement. Elle a assuré que, même si 'ça peut paraître un peu agressif', la prestance est essentielle lors de cet exercice d'interview.'La façon dont on s’ comporte en interview est très importante puisqu’il y a un langage corporel', a développé Caroline Roux, citant des exemples précis comme 's’avancer, de se mettre en retrait ou de croiser les bras', qui peuvent influencer le déroulement des questions et des réponses. Pour elle, le retroussement de manches peut être perçu comme un signal d'entrée dans le match, une manière d'aller au front et de se préparer à interroger au mieux son invité. 'Ce n’est pas toujours approprié avec mes tenues, mais voilà, c’est ma façon à moi de rentrer dans le match', a-t-elle ajouté.Son style vestimentaire, souvent l'objet de commentaires, est toujours féminin et coloré, même à l'antenne. La présentatrice de C dans l’air le reconnaît et en parlait au Figaro en mai 2024. 'J’adore la mode et je ne veux pas mettre un uniforme pour être soi-disant crédible', avait-elle déclaré, précisant 'prend[re un risque' en assumant son style parfois peu conventionnel.





