Caroline Roux et Aurélie Casse : décryptage de l'actualité et nouvelles émissions sur France 5

Les journalistes Caroline Roux et Aurélie Casse animent des émissions d'analyse politique et sociale sur France 5, avec des experts et des interactions avec le public. Leurs projets personnels et les coulisses des programmes sont également abordés.

Caroline Roux anime l'émission du lundi au jeudi tandis qu' Aurélie Casse prend le relais le vendredi et le samedi. Ensemble, elles décryptent l'actualité en direct avec quatre experts qui, en fin d'émission, répondent aux questions des téléspectateurs.

Aurélie Casse confie que son rythme de travail le week-end suscite quelques reproches de sa famille. Caroline Roux, quant à elle, parle de sa relation avec Guillaume Durand et de son arrivée à la tête de l'émission politique de France 2. Après son départ de C l'hebdo, Aurélie Casse continue sur France 5 avec une nouvelle émission.

L'émission C dans l'air est parfois marquée par des prises de position audacieuses de ses chroniqueurs, comme Christophe Barbier et Roland Cayrol, qui n'hésitent pas à faire des paris ou à使用 des noms inventés. Dans un autre registre, la série The Testaments, dont le créateur Bruce Miller livre des explications sur des rebondissements majeurs, prépare sa saison 2.

Le feuilleton Un si grand soleil avance avec des développements dramatiques : Atlan est enfin incarcéré et Pablo partage un baiser avec Salomé. Enfin, dans Virgin River, l'acteur Tim Matheson révèle une scène coupée au montage où son personnage, Doc, a vécu un moment d'émotion intense





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