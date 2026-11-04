Caroline de N'oubliez pas les paroles partage un message touchant depuis son voyage de noces en Thaïlande

Cinq ans après sa victoire historique, Caroline célèbre son mariage. De Thaïlande, l'ancienne Maestro envoie un message à sa choriste favorite tandis qu'elle confirme sa participation aux Masters 2026.

Caroline, figure emblématique de l'émission de musique N'oubliez pas les paroles sur France 2, profite actuellement de son voyage de noces pour entretenir le lien avec ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux. Installée en Thaïlande, la candidate qui a marqué l'histoire du jeu musical par ses performances exceptionnelles a choisi ce moment de sérénité pour adresser un message d'affection spécifique à l'une des choristes de l'émission. Cette démarche souligne la pérennité des relations créées sur le plateau, bien au-delà de la simple durée de diffusion du programme télévisé.

Un parcours historique de 56 victoires consécutives

La référence aux exploits passés de Caroline est inévitable lorsqu'on évoque son retour médiatique. En septembre 2021, cette jeune femme avait fait une entrée remarquée dans le jeu de Nagui, captivant le public par sa connaissance encyclopédique des chansons françaises. Elle avait enchaîné pas moins de 56 victoires avant d'être éliminée le 21 octobre de la même année, un score qui lui avait permis de repartir avec 416 000 euros de gains. Aujourd'hui, en 2026, elle occupe toujours la cinquième place du classement des plus grands Maestros de l'émission, confirmant que son passage n'était pas un simple coup d'éclat éphémère.

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Des liens forts avec l'équipe et les choristes

Depuis son élimination initiale, Caroline a régulièrement retrouvé le plateau de France 2 à l'occasion des compétitions réunissant les anciens champions, démontrant son attachement à la communauté du jeu. Sa publication récente, réalisée depuis l'île de Koh Samui, ne manque pas de témoigner des liens noués entre la candidate et les membres de l'équipe du jeu de Nagui. La jeune femme a notamment découvert ce qu'elle considère comme une touche particulière dans la chanson, un détail qui a amené à rédiger cette note attentionnée. Cette attention sincère rappelle que l'univers de l'émission repose autant sur des relations humaines que sur des défis musicaux.

Un mariage célébré en octobre 2026

Ce voyage en Asie du Sud-Est correspond au début d'une nouvelle étape de vie personnelle pour l'ancienne Maestro. Après avoir épousé Cyril fin octobre, elle a effectué le déplacement pour profiter de ce séjour romantique loin des caméras. Les préparatifs avaient déjà suscité l'intérêt du public, comme en atteste la publication du dimanche 25 octobre 2026, où la cinquième plus grande maestro de N'oubliez pas les paroles avait dévoilé des photos de son mariage sur Instagram. Parmi les invités présents à la cérémonie figuraient plusieurs candidats emblématiques de l'émission de Nagui, dont Margaux et Jérémy, preuve que le cercle des amis restés fidèles au programme est nombreux et actif.

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Retour en force pour les Masters 2026

Si Caroline profite actuellement de son voyage de noces, les téléspectateurs peuvent également la retrouver sur France 2 dans un cadre compétitif différent. La jeune femme participe en effet aux Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles, une compétition qui réunit les plus grands champions du jeu de Nagui depuis le 5 octobre dernier. Elle n'a pas manqué de faire parler d'elle dès le début de cette nouvelle aventure, montrant qu'elle garde le goût de l'affrontement et de la précision musicale.

Une victoire surprise face au recordman historique

L'engagement de Caroline lors de cette saison 2026 a été marqué par un événement majeur survenu lors du prime spécial Halloween, diffusé le samedi 31 octobre. Lors de cette soirée, elle a créé la surprise en remportant son duel face à Benoît, le plus grand champion de l'histoire de l'émission. Ce dernier détient le record de gains du programme, avec 746 000 euros remportés lors de son parcours exceptionnel. Cette victoire contre un adversaire de cette envergure a permis à Caroline de poursuivre son aventure dans la compétition, prouvant qu'elle reste une adversaire redoutable, cinq ans après sa première participation mémorable en 2021.