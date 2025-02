Carole Delga ne se présentera pas aux municipales de Toulouse en 2026

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à la mairie de Toulouse lors des prochaines élections municipales en 2026. Après plusieurs mois de réflexion et de sollicitations, elle a confirmé sa décision, expliquant qu'elle jugeait plus utile de poursuivre ses fonctions actuelles à la tête de la région Occitanie et des Régions de France.

C'est la fin du suspense. Carole Delga ne sera pas candidate à la mairie de Toulouse en 2026. Après plusieurs mois de réflexion et de sollicitations, la présidente socialiste de la région Occitanie a confirmé sa décision dans un entretien à La Dépêche du Midi. « J’ai été énormément sollicitée par des citoyens, des militants, des chefs d’entreprise, des acteurs associatifs. Cependant, être candidate à Toulouse , ce n’est pas une décision que l’on prend à la légère.

Je ne serai pas candidate car je pense être plus utile dans mes fonctions actuelles à la tête de la région Occitanie et des Régions de France », a-t-elle déclaré. Depuis décembre, Carole Delga laissait planer le doute sur une possible candidature face au maire sortant Jean-Luc Moudenc (DVD), alors que la gauche tente d’organiser son camp pour espérer l’emporter en 2026. A gauche, la principale candidature déclarée est celle du député LFI François Piquemal, qui ambitionne une union avec les « socialistes sincères », excluant ainsi les partisans de Carole Delga. Le président PS du conseil départemental de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini, plaide lui aussi pour une union de la gauche, mais menée par un socialiste. En 2020, la division du camp progressiste avait coûté cher à la gauche toulousaine. La liste Archipel citoyen (LFI-EELV et des acteurs associatifs) menée par l’écologiste Antoine Maurice avait obtenu 27,5 % des voix au premier tour, contre 18,5 % pour la liste PS-PC-PRG et 5 % pour Pierre Cohen (Génération. s). Un éclatement qui avait profité à Jean-Luc Moudenc, réélu au second tour avec 52 % des suffrages. Malgré ce retrait, Carole Delga ne renonce pas à l’espoir de voir la gauche l’emporter. « Aucune citadelle n’est imprenable si l’on présente un bon projet, porté par une équipe crédible et un ou une candidate capable de fédérer », a-t-elle affirmé. Un message à destination des forces de gauche, appelées à l’unité pour espérer ravir la mairie de Toulouse en 2026





