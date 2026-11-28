La présidente Carole Delga officialise la construction d'un centre de maintenance TER à Colombiers. Ce projet de 50 millions d'euros vise à moderniser les services régionaux.

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a officiellement lancé le projet de construction d'un nouveau centre de maintenance des trains express régionaux (TER) à l'ouest de Béziers. L'annonce officielle a été faite le 16 septembre sur le site de la commune de Colombiers, marquant le début concret d'une infrastructure stratégique pour le réseau ferroviaire régional. Ce choix d'implantation définitif écarte le site historique du Capiscol à Béziers, bien que cette option ait suscité des débats importants parmi les représentants syndicaux et les élus locaux concerné par l'avenir industriel de la zone.

Stratégie d'implantation à Colombiers et coûts prévisionnels

Le terrain choisi par Carole Delga pour accueillir cette infrastructure majeure est situé à Colombiers et bénéficiera d'un raccordement direct à la ligne ferroviaire existante en direction de Maureilhan. Cette localisation présente un avantage logistique décisif car la zone est constructible immédiatement. Elle a effectivement bénéficié d'un dérisquage, contrairement au site du Capiscol qui aurait nécessité la réalisation d'études environnementales longues estimées entre un an et dix-huit mois, dépassant ainsi les délais imposés par le calendrier du projet. L'infrastructure sera entièrement financée à hauteur de cent pour cent par la Région Occitanie, avec un budget total avoisinant les cinquante millions d'euros. La mise en service est actuellement programmée pour la fin de l'année 2028 ou le début de l'année 2029.

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Impact sur l'emploi et intégration du matériel roulant moderne

Ce centre de maintenance régional (CMR) jouera un rôle central dans la modernisation du parc roulant et la sécurisation des emplois dans le secteur des transports. L'installation est conçue pour faire travailler entre quarante et cinquante cheminots, recrutés principalement parmi les agents basés à Béziers, Narbonne et Nîmes. Elle devra accueillir et entretenir les dix-huit nouvelles rames TER liO Region2N à étage que la Région commence à réceptionner. L'absence actuelle de tel centre dans le sud de la France crée des contraintes opérationnelles majeures, comme en témoignent les immobilisations longues de rames accidentées qui peuvent durer plusieurs mois sans pouvoir être réparées sur place, impactant directement la disponibilité du service public de transport.

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Réactions syndicales et débats sur la localisation alternative

Erick Bringuier, représentant de la CGT, a exprimé son accord sur la nécessité de disposer de ce nouveau centre, tout en insistant sur l'importance de préserver le site industriel du Capiscol à Béziers. Il compare la situation à celle du centre de Nevers, qui atteint ses limites de saturation dans le nord du pays. Il souligne que les six ou sept rames accidentées immobilisées régulièrement illustrent la nécessité de réparer sur place. Jean-Luc Gibelin, élu du Parti Communiste Français (PCF), partage également cette vision et considère que le site de Béziers est le plus adapté pour répondre aux besoins spécifiques des trains régionaux.

Négociations financières et partage des coûts entre régions

Malgré une convergence sur l'utilité du projet, des divergences subsistent quant à la répartition financière de la charge totale. Jean-Luc Gibelin refuse que la Région Occitanie assume seule la totalité de la facture estimée à dix-sept millions d'euros, correspondant à une partie des accords de la convention TER. Erick Bringuier propose une alternative en invoquant la Société publique locale (SPL) interrégionale des investissements en faveur des transports. Cette structure intègre déjà les collectivités de Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val de Loire, ce qui permettrait de partager l'addition. Cette approche collaborative pourrait générer une trentaine d'emplois supplémentaires, renforçant l'intérêt économique d'un modèle de financement partagé entre les différentes régions concernées par le réseau TER.