Après un an de buzz avec ses dreadlocks, Carole Bouquet adopte un nouveau style au défilé Chanel. Elle révèle les raisons pratiques de ce changement capillaire majeur lors de la Fashion Week parisienne en janvier 2026.

Carole Bouquet a définitivement tourné la page de son apparence la plus controversée des dernières années en arborant un carré long net et sophistiqué lors du défilé Chanel de ce 27 janvier 2026. Cette apparition au premier rang de la Fashion Week haute couture parisienne marque un changement de style délibéré et assumé par l'actrice et photographe française, loin des longues dreadlocks grisonnantes qui avaient suscité un immense buzz médiatique un an auparavant.

Le prix de la longévité des dreadlocks

Le retour aux cheveux courts et naturels de Carole Bouquet n'est pas anodin, car il s'explique par des contraintes pratiques logistiques majeures liées à l'entretien d'une coiffure aussi longue. La comédienne a admis que ce style capillaire spécifique demandait un investissement temps considérable et peu compatible avec son rythme de vie actuel. Elle a déclaré que le processus de coiffure prenait neuf heures le matin et nécessitait neuf heures supplémentaires pour le démaquillage et le retrait du matériel le soir.

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Ce lourd calvaire temporel a conduit l'icône du cinéma français à rechercher des subterfuges esthétiques plus simples pour les occasions moins exigeantes. Alors que le personnage de Nadège dans son récent projet cinématographique lui permettait de maintenir temporairement ce look extrême, elle a jugé que cette option n'était pas durable pour sa vie quotidienne. Le choix de ce personnage, très éloigné de sa propre réalité, avait justifié la longueur des dreadlocks durant le tournage, mais cette justification n'existe plus désormais.

Une longue histoire médiatique avec ses cheveux

Carole Bouquet souligne que la presse se focalise obsédément sur son apparence physique depuis plus de quatre décennies, créant une pression constante sur ses choix stylistiques. Elle a fait remonter cette critique à ses débuts parisiens, expliquant qu'en 1994, on lui reprochait déjà d'avoir coupé ses longs cheveux bruns en tant que simple changement de style passager. Pour elle, cette fixation médiatique est devenue un cliché récurrent qu'elle subit avec une certaine ironie amusée.

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Elle reconnaît comprendre pourquoi les journalistes s'interrogent systématiquement sur l'évolution de sa coiffure à chaque nouvelle apparition publique. Selon elle, ce micro-managing médiatique remonte à son arrivée à Paris, où un simple changement de longueur avait été interprété comme un événement sociétal majeur. Cette constante interrogation sur son apparence physique fait partie intégrante de son expérience publique depuis quarante-cinq ans.

Retrouailles familiales et esthétique Chanel

L'événement du 27 janvier 2026 a également offert un moment de retrouvailles chaleureuses entre Carole Bouquet et Charlotte Casiraghi, son ancienne belle-fille. Les deux femmes, qui partagent une relation complice et distincte, ont occupé une place centrale au premier rang du défilé, démontrant une harmonie visuelle malgré leurs styles vestimentaires opposés. Cette présence conjointe a souligné la cohésion familiale tout en célébrant l'esthétique raffinée de la maison de mode française.

Carole Bouquet profite également de cette période de sa vie pour mettre en avant ses relations familiales épanouies, notamment avec ses deux fils, Dimitri Rassam et Louis Giacobetti. Tous deux étant devenus pères, ils entretiennent des liens privilégiés avec leurs propres enfants, créant une dynamique intergénérationnelle solide. Cette stabilité familiale contraste avec les fluctuations constantes de son image publique, offrant à l'actrice un ancrage personnel fort en dehors des projecteurs.

Impact sur les tendances capillaires futures

Le passage de Carole Bouquet à une coiffure plus courte et soignée pourrait influencer les tendances esthétiques pour la saison automne-hiver, en prônant la simplicité et l'efficacité. Contrairement aux coiffures complexes nécessitant des heures de maintenance, ce retour à la nature capillaire répond à une demande croissante de styles accessibles et élégants. Cette décision marque une rupture claire avec l'expérimentation radicale de l'année précédente.

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En optant pour un carré long, Carole Bouquet affiche une volonté de se concentrer sur son travail et sa vie personnelle plutôt que sur la controverse médiatique liée à son physique. Cette évolution stylistique démontre une maturité dans la gestion de son image publique et une priorisation de l'authenticité sur la provocation visuelle. L'actrice reste fidèle à son esthétique tout en adoptant une approche plus pragmatique de sa coiffure quotidienne.