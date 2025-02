Carnaval en Baronnies : Une fête de rencontre et de culture locale

L'association En vie de Baronnies organise une journée de manifestation carnavalesque dans les Hautes-Pyrénées, mêlant animations, échanges culturels et promotion des producteurs locaux.

Le sud-ouest de la France n'est pas connu pour être une région où le carnaval est célébré avec enthousiasme. Loin des festivités de Dunkerque et de Nice, les Hautes-Pyrénées n'ont jamais fait de ce jour un élément central de leur culture et de leurs traditions. Cependant, depuis l'année dernière, l'association En vie de Baronnies organise une journée de « manifestation carnavalesque » chaque mois de février.

« Dans l'équipe d'organisateurs, il y a des gens originaires de l'Est et du Nord de la France, où le carnaval est très important. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est précisément l'occasion de le mettre en avant », explique Marc Lallement, responsable de la communication de l'association.L'événement a connu un franc succès l'an dernier, attirant environ 200 personnes. Cette réussite a encouragé l'association à proposer une deuxième édition, encore plus ambitieuse. Le programme de cette édition est riche en animations : marché de producteurs, stands de maquillage, déguisements, initiation à la danse… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! « On veut créer des moments festifs, des rencontres intergénérationnelles », résume Marc Lallement. « Allier culture et productions locales ».À travers cet événement, En vie de Baronnies souhaite rassembler les habitants de la région autour d'un échange culturel et de la promotion de commerçants et d'artisans locaux. « L'objectif de notre association est de mettre en valeur la richesse des productions locales en les associant à la culture à travers des animations, des concerts et des spectacles. Les boissons et la nourriture sont fournies par des producteurs que nous souhaitons promouvoir », explique Marc Lallement. Pour organiser cette grande fête, l'association travaille avec plusieurs partenaires chargés des différents ateliers. Le Foyer rural de Batsère, le collectif des Livreurs de mots et une compagnie de théâtre seront notamment de la partie pour animer la journée. De quoi divertir les participants jusqu'à l'attraction principale de cette journée prévue à 18h30 : l'incinération de Monsieur Carnaval, tradition qui marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Pour cela, les participants sont invités à venir déguisés... et à aider à alimenter les braseros géants tout au long de la journée en « ramenant leur bûche »





