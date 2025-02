Carnaval au Musée et nombreuses animations en février à Toulouse

Le Musée de Toulouse célèbre le carnaval du 15 février au 2 mars avec des conférences, des ateliers et des spectacles. L'artiste 100TAUR offrira une performance artistique autour du Gastornis Laurenti. D'autres animations sont proposées à travers la ville comme la fête d'anniversaire du clown Dori au Jardin des Plantes, l'African Safari avec de nombreux ateliers et le Laser Game futuriste au Trampoline Park des Sept Deniers.

Au Musée de Toulouse, le carnaval sera célébré du 15 février au 2 mars avec une variété d'événements, incluant des conférences, des ateliers et des spectacles alliant théâtre, musique et marionnettes. Un point culminant sera la performance artistique de l'artiste 100TAUR du 18 au 23 février, de 10 h à 18 h. 100TAUR présentera une vision surréaliste et fantastique du Gastornis Laurenti, un oiseau préhistorique géant, en s'inspirant du travail scientifique du musée.

Une rencontre avec l'artiste est prévue le 22 février à 16 h pour discuter de ses sources d'inspiration et de son lien avec la nature. Du 18 au 27 février, de nombreux ateliers seront organisés pour divertir les enfants. Un atelier de fabrication d'animaux en papier décorés pour le carnaval aura lieu du 18 au 21 février à 14 h 30, à partir de 7 ans. Le 21 février à 10 h 30, un atelier de création de camouflages inspirés des animaux de l'exposition sera proposé, à partir de 5 ans, inclus dans le billet d'entrée. Au Jardin des Plantes, le clown Dori, drôle d'équilibriste-contorsionniste, invite à sa fête d'anniversaire du 19 au 21 février sous une yourte chauffée. Dans cette création pour un public intergénérationnel à partir de 5 ans, Mélanie Pauli aborde un sujet sensible, le consentement, de manière ludique. Avec «Dori», présenté par le théâtre Sorano et La Grainerie, on participe, on rit, on chante et on se relève ensemble pour célébrer la vie. On s'attachera à Dori qui parle avec humour de sa fragilité et entraînera une réflexion collective sur l'approche de l'autre. Chaque représentation sera suivie d'un temps d'échange : goûter, coin lecture, documentation, jeux symboliques, coloriages, discussions… L'African Safari de Plaisance-du-Touch vous invite à découvrir 600 animaux exotiques issus de 80 espèces différentes. Il vient de fêter l'arrivée de deux nouveaux pandas roux ainsi que la naissance d'un binturong. Durant ces vacances de février, le zoo a programmé de nombreux ateliers dont un pour apprendre à fabriquer ses boules de graisse pour les oiseaux. Ce samedi 15 février, à l'occasion de la journée internationale des hippopotames, l'équipe sera présente dans le parc pour parler de cet animal si fascinant, à travers des jeux et des objets insolites. Parmi les animations courantes du zoo, les visiteurs pourront assister au petit-déjeuner des animaux, tous les jours de 10 h 45 à 11 h 15. Des animations pédagogiques avec les otaries sont au programme tous les jours à 11 h 30 et 15 h. Vous pourrez assister à la course des guépards, les mercredis et week-ends à 12 h. Enfin, des goûters commentés auront lieu tous les jours de 15 h 30 à 17 h. La Cité de l'espace donne rendez-vous aux visiteurs sur ces 4 000 m2 d'expositions animées. Ils pourront déambuler dans les 4 hectares de jardins scientifiques et approcher les engins spatiaux taille réelle (rovers martiens, station spatiale, fusée Ariane 5,…). À bord du LuneXplorer, ils se glisseront dans la peau d'un astronaute en mission vers la lune. La Cité de l'espace propose aussi un atelier ludique et participatif « Comment l'ESA recrute les astronautes ? », une expo « L'Océan vu de l'espace », un espace dédié aux petits… Bref, tout pour passer une journée inoubliable. Le Centre Kapla Toulouse, 9 place Saint-Cyprien, propose des animations sur mesure aux enfants qui souhaitent découvrir la construction Kapla. Encadrés par un animateur les enfants auront l'occasion de s'initier à l'élaboration de structures faites de planchettes en bois. À partir de 4 ans, trois ateliers d'1h30 sont proposés dans la journée : 10 h 30-12 h ; 14 h 30-16 h ; 16 h 30-18 h, si minimum 5 inscrits. Inscription obligatoire sur le site : https://www.centrekaplatoulouse.com/les-ateliers-kapla/ Contact : 06 19 64 07 22. Envie de sensations fortes en famille ou entre amis ? Le Trampoline Park des Sept Deniers s’agrandit avec un tout nouveau Laser Game immersif ! Dès le 17 février, plongez dans un univers futuriste de 450 m² et affrontez vos adversaires lors de sessions intenses de 15 minutes. Seul ou en équipe, testez votre stratégie et votre agilité à travers plusieurs modes de je





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Carnaval Musée De Toulouse Animations Dori Clown African Safari Laser Game Toulouse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

“Le musée du futur sera le musée de l’incertitude”Le quotidien “El País” est allé à la rencontre de deux personnalités qui font souffler un vent nouveau sur le monde de l’art contemporain en Espagne.

Lire la suite »

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »

Team Toulouse : Une nouvelle équipe de basket 3x3 s'installe à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, est en train de décoller à Toulouse.

Lire la suite »

Toulouse Tech Transfer : Un moteur de l'innovation et de la création d'entreprises à ToulouseToulouse Tech Transfer (TTT) est une société de transfert de technologie qui soutient la valorisation des innovations des centres de recherche publics toulousains. Depuis sa création en 2012, TTT a accompagné la naissance de 46 start-up, dont 17 dans les deux dernières années, créant ainsi 230 emplois et levant plus de 50 millions d'euros. TTT intervient également dans les transferts de technologies vers des entreprises industrielles existantes.

Lire la suite »

Extension du musée, signalétique, exposition temporaire… les Amis du musée font le point sur le musée Albert-ALors de l’assemblée générale de l’association Les Amis du musée, en présence de l’adjoint à la culture de Bagnols-sur-Cèze et de la directrice de la conservation des musées du Gard, le point a été fait sur l’avancée de l’extension du musée Albert-André, la signalétique et les projets du musée.

Lire la suite »

Aeroscopia souffle ses dix bougiesCet article célèbre le dixième anniversaire du musée Aeroscopia à Toulouse, relatant ses moments clés, comme l'inauguration, l'exposition Tintin et ses avions, l'ouverture du tarmac Nord et l'impact de la crise sanitaire. Il souligne également la croissance du nombre de visiteurs et la particularité du musée en tant qu'établissement unique géré par une entreprise privée pour une métropole. L'article met en lumière l'engagement des associations, des industriels et des collectivités locales dans la préservation du patrimoine aéronautique et la mission du musée à promouvoir l'aviation auprès des visiteurs, y compris les écoles.

Lire la suite »