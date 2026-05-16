Carles Martinez Novell : Bilan et adieux émouvants au Toulouse FC

L'entraîneur Carles Martinez Novell revient sur ses trois saisons au TFC, analysant son évolution personnelle, ses relations avec la direction et les raisons de son départ.

L'heure du bilan a sonné pour Carles Martinez Novell . À l'approche de son 121e et ultime match à la tête du Toulouse Football Club, l'entraîneur catalan a choisi de s'exprimer avec une sincérité touchante sur son parcours.

Arrivé initialement dans un rôle d'adjoint, il a gravi les échelons pour devenir l'homme fort du banc toulousain. Aujourd'hui, c'est un homme apaisé qui s'apprête à boucler la boucle sur la pelouse de Nantes, là même où tout avait commencé pour lui en août 2023. Il exprime une profonde gratitude envers l'ensemble de l'écosystème du club, citant avec émotion les joueurs, le personnel administratif, les journalistes et, surtout, les supporters.

Pour lui, partir sans rancœur est essentiel, car il a le sentiment d'avoir tout donné durant son mandat. Bien qu'il reconnaisse avoir commis des erreurs, il insiste sur l'intégrité de son travail, affirmant n'avoir jamais triché avec ses convictions professionnelles. La question du timing de son départ est centrale dans sa réflexion. Carles Martinez Novell explique que l'idée de quitter le TFC a germé dans son esprit tout au long de la saison.

Pour lui, le rôle d'un entraîneur consiste avant tout à créer des connexions fortes et à diffuser une énergie positive constante au sein du groupe. Or, il a senti qu'après trois années intensives, maintenir ce niveau de dynamisme devenait un défi complexe. Dans un environnement aussi mouvant que celui du TFC, où les transformations structurelles sont fréquentes, il considère que trois ans représentent un cycle idéal.

Selon son analyse, s'engager dans une quatrième saison aurait pu s'avérer contre-productif, risquant d'épuiser ses ressources personnelles ou de stagner pour le club. Il s'agit donc d'une décision réfléchie, visant à préserver l'héritage positif qu'il laisse derrière lui. L'évolution personnelle de l'entraîneur est tout aussi marquante que son bilan sportif. En comparant l'homme qu'il était lors de son premier match à Nantes et celui qu'il est aujourd'hui, il note un changement significatif dans sa gestion émotionnelle.

S'il a conservé son enthousiasme et son exigence envers les joueurs, il a appris l'art de la délégation et de la nuance. La première saison avait été marquée par une pression immense, nourrie par la reconnaissance qu'il devait à Damien Comolli pour lui avoir confié les rênes de l'équipe. Cette dette morale l'a poussé à une rigueur parfois excessive.

Avec le temps, il a compris que le football est intrinsèquement imprévisible et que le rôle du leader est de rester un pilier de calme, même dans la tempête. Cette sérénité acquise lui a permis de mieux naviguer à travers les hauts et les bas de la compétition. Au-delà du terrain, l'expérience toulousaine a été un véritable laboratoire de management et de communication.

L'apprentissage des langues, notamment l'anglais et le français, a été un levier majeur pour améliorer ses interactions avec son entourage. Il revient également sur sa collaboration avec les dirigeants du club. Il décrit Damien Comolli comme un homme obsédé par le détail, veillant à chaque aspect du fonctionnement du club, tandis qu'Olivier Cloarec lui a offert un espace de liberté et une confiance absolue, avec une politique de porte ouverte.

Cette adaptation à des personnalités aussi divergentes a enrichi sa vision du leadership. Il a également dû apprendre à gérer la pression médiatique et les réactions passionnées des réseaux sociaux.

Enfin, Carles Martinez Novell aborde la gestion de la négativité numérique. Il admet que les critiques acerbes sur internet peuvent parfois peser sur le moral, mais il a développé une capacité de détachement nécessaire. Il souligne le contraste frappant entre la violence des réseaux sociaux et la bienveillance qu'il rencontre lors de ses interactions réelles avec les supporters dans le stade ou dans les rues de Toulouse.

Pour lui, l'essentiel est de savoir filtrer les avis extérieurs pour ne garder que les analyses constructives. En discutant avec ses joueurs avant son départ, il a été touché de voir que son exigence constante a été perçue comme une marque de respect et de confiance. Il quitte donc le club avec la satisfaction d'avoir marqué l'esprit de ses hommes et d'avoir grandi en tant qu'être humain et professionnel





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