La collecte de Caritas Rome pour la fontaine de Trévi chute de 10 à 15% en 2026. L'instauration d'un droit d'entrée de deux euros réduit significativement les pièces jetées par les touristes.

La tradition du jet de pièces dans la fontaine de Trévi connaît une forte diminution cette année à Rome. Cette attraction emblématique de la Ville éternelle enregistre une baisse significative des dons, un phénomène que la direction de Caritas Rome attribue principalement à la nouvelle taxe d'accès au monument.

Baisse chiffrée des dons pour Caritas Rome

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, la collecte s'est élevée à 1.242.490,09 euros. Ce montant représente une perte de près de 200.000 euros par rapport à l'année précédente. Giustino Trincia, directeur de Caritas Rome, a confirmé ce recul aux médias italiens en soulignant l'écart notable avec les années antérieures.

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Les neuf premiers mois de l'année ont vu le poids des pièces récoltées s'établir à 22.740,55 kilos. Pour comparaison, la même période de l'année dernière avait permis de ramasser 28.033,05 kilos de monnaie. Cette différence de masse confirme la réduction substantielle du nombre de pièces lancées dans le bassin par les visiteurs internationaux.

Impact de la nouvelle taxe d'accès

Le changement majeur intervenu au début de l'année semble être la cause directe de cette érosion des recettes. Rome a mis en place un système de lutte contre le surtourisme qui exige désormais un paiement pour approcher le site historique. Ce droit d'entrée réglementaire est fixé à deux euros par visiteur.

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Les résidents de Rome sont dispensés de cette redevance, mais les touristes doivent la régler pour accéder à la zone proche du bassin. Giustino Trincia a déclaré à Il Messaggero que cette fermeture de l'accès direct à la fontaine a probablement un impact sur le comportement des visiteurs. Beaucoup préfèrent conserver leurs pièces plutôt que de les déposer après avoir déjà payé leur entrée.

Paradoxe du flux touristiqueRecord

Malgré cette baisse des dons, le nombre de visiteurs à Rome continue d'atteindre des niveaux records. Selon les données de la Banque d'Italie relayées par Il Messaggero, le flux touristique n'a diminué que de 4% par rapport à 2025. Cela indique que le problème ne vient pas d'une désaffection générale pour la ville.

La fontaine reste l'une des attractions préférées des touristes dans la Ville éternelle, ancrée dans la mémoire collective grâce à des scènes de films comme celles de Federico Fellini avec Anita Ekberg. Néanmoins, la foule y est devenue si dense que se frayer un chemin vers la fontaine est devenu difficile, ce qui a motivé les mesures de régulation.

Conséquences pour les actions sociales

Les pièces collectées à la fontaine de Trévi sont généralement récupérées chaque année par l'Église. Elles sont ensuite utilisées pour financer des dons à des activités socialement utiles en faveur des personnes et des familles en difficulté. Cette baisse de trésorerie affecte directement ces programmes caritatifs à Rome.

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Giustino Trincia a rappelé que l'Église de Rome a déjà fait face à des situations exceptionnelles par le passé. Il a mentionné la pandémie de Covid et la rénovation de la fontaine comme des périodes où les recettes étaient quasi nulles. Ces cas montrent que la structure peut s'adapter à des baisses temporaires, mais la tendance actuelle inquiète les organisateurs de la collecte.