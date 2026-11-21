Les autorités tentent samedi 21 novembre de dégager un cargo maltais échoué sur la côte landaise. Les conditions météorologiques difficiles et le risque de pollution complexifient les opérations de remorquage.

Une opération d'envergure est en cours ce samedi 21 novembre sur la côte atlantique française pour dégager un cargo de nationalité malte échoué sur le littoral des Landes depuis vendredi matin. Des équipes spécialisées tentent actuellement de remettre le navire à flot, une manœuvre rendue extrêmement complexe par la dégradation des conditions météorologiques et la présence de résidus de carburant à bord.

Stratégies de déséchouement et difficultés techniques

La première approche envisagée par les autorités maritimes consiste à utiliser la force naturelle de la marée et des courants pour libérer l'épave. Le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique a indiqué que cette méthode nécessite une montée suffisante du niveau de l'eau et un courant assez puissant pour déplacer le navire sans assistance mécanique. Cependant, cette stratégie semble peu viable en raison des vents violents et de la mer démontée, avec des creux estimés entre cinq et six mètres.

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La solution de rechange, actuellement privilégiée, est le remorquage assisté par des bateaux. Cette procédure impose d'alléger la charge du navire afin de réduire son ancrage dans le sable. Pour y parvenir, il faut pomper les réservoirs de carburant restants. Le cargo contient encore un peu plus d'une centaine de tonnes de fioul, ce qui représente un enjeu environnemental majeur si la coque venait à se briser ou à basculer sous l'effet des vagues.

Opposition des autorités et risque sanitaire

Les autorités font face à un dilemme technique et sécuritaire. Le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique a qualifié la situation de très risquée en raison des conditions météorologiques actuelles. Il craint spécifiquement que le navire ne bascule, ce qui entraînerait une déversement massif de pétrole dans l'écosystème côtier. Ce risque de pollution est la préoccupation principale qui guide la rapidité et la méthode des opérations de secours.

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Pour sécuriser l'opération, deux remorqueurs ont été dépêchés sur les lieux pour évaluer les possibilités concrètes d'un déséchouement par traction. Leur arrivée vise à déterminer si le navire peut être tracté vers le large en toute sécurité. En attendant, des reconnaissances ont été menées pour inspecter l'état de la coque et vérifier l'absence de fuites, aucune pollution n'ayant été constatée à ce stade de l'intervention.

Conséquences pour les citoyens et prochaines étapes

L'accès à la plage où est échoué le cargo est difficile, ce qui complique l'acheminement des camions de pompage nécessaires à l'allègement du bateau. Si les tentatives de remorquage et de pompe échouent en raison de la mer ou de l'accès difficile, les autorités envisagent une ultime option : le démantèlement in situ. Cette méthode consiste à détruire le navire morceau par morceau sur place, une procédure lourde utilisée lorsque la remise à flot est rendue impossible.

Les prochains jours seront déterminants pour l'issue de cette crise maritime. Les opérations de pompe et d'évaluation par les remorqueurs doivent se poursuivre dans un contexte météorologique imprévisible. Les autorités surveillent en permanence l'état de la coque et les niveaux de marée pour décider de la poursuite des manœuvres ou du passage à une opération de démantèlement plus radicale, tout en protégeant le littoral landais d'une catastrophe écologique.