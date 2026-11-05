Carences en fer : la ferritine visible sur le visage est-elle fiable

Sur TikTok, la tendance Ferritin Face associe l'apparence du visage aux carences en fer. Experts et institutions sanitaires démentent ce diagnostic visuel au profit d'une prise de sang.

Une tendance virale née sur la plateforme TikTok suggère que l'apparence du visage suffirait à identifier une carence en fer. Des milliers d'utilisatrices partagent des vidéos illustrant ce phénomène, souvent qualifié de Ferritin Face . Cependant, cette méthode de diagnostic automatique est démentie par les professionnels de santé et les organismes officiels.

Une viralité TikTok controversée

Le mot-clé ferritine a dépassé la barre des cent publications sur TikTok en octobre. Ces contenus ont généré un total de 1,4 million de vues spécifiquement en France. Le hashtag #ferritin regroupe désormais plus de dix-sept mille publications. Cet engouement numérique cumule des centaines de milliers de vues, révélant une inquiétude générale du public concernant la santé et le bien-être physique.

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Le diagnostic médical exige une analyse sanguine

Le visage ne permet pas un diagnostic médical fiable de la carence en fer. La ferritine est une substance composée de protéines qui circule dans le sang. Sa fonction principale est de transporter et stocker le fer. Elle indique également les réserves exactes de fer dans l'organisme selon le site gouvernemental Santé.fr . Le fer participe activement à la production des globules rouges, comme le rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit Anses .

Le corps humain ne produit pas le fer lui-même. Nos apports dépendent exclusivement de notre alimentation. Le fer est essentiel à chaque cellule de l'organisme. Une carence peut entraîner une grande fatigue, des difficultés de concentration, un teint terne et relâché, ainsi qu'une mine pâle et fatiguée. Olivier Loréal précise que ces symptômes peuvent être associés à une carence. Ils ne sont cependant pas spécifiques à cette pathologie.

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Les limites du diagnostic visuel

Des changements physiques particulièrement marqués apparaissent chez les personnes souffrant d'une grosse carence. Lorsque vous manquez de fer, l'organisme n'est plus capable de transporter de l'oxygène jusqu'aux cellules. Ce phénomène est défini par l' Anses comme une anémie. Elle se traduit par de la fatigue, des maux de tête, des vertiges et de l'essoufflement.

Les personnes les plus à risque sont les femmes souffrant de saignements menstruels abondants. Olivier Loréal insiste sur le fait que d'autres facteurs peuvent expliquer ces symptômes. Il est donc risqué de se fier uniquement à l'esthétique pour établir un bilan de santé. Le diagnostic correct nécessite une évaluation clinique rigoureuse.

Risques de l'automédication et démarches sécurisées

L'automédication en fer peut entraîner une surcharge toxique pour l'organisme. Une surcharge en fer peut provoquer des troubles digestifs graves. Elle peut devenir toxique pour les organes vitaux. La marche à suivre est donc de ne pas se supplémenter seul sans avis médical. Il convient de consulter un médecin et d'éviter toute automédication préventive.

Il faut aller voir son médecin en lui précisant sa situation pour identifier la cause réelle de ses symptômes. Le praticien établira un traitement à suivre si besoin. Vous pouvez augmenter vos apports en fer en consommant des abats, du poisson et des fruits de mer. Il est également recommandé de manger des légumineuses, des céréales et des fruits. Si vous buvez du thé ou du café, veillez à en consommer loin de vos repas. Ces boissons peuvent réduire l'absorption du fer par l'organisme.