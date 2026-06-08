Cardiologue danois : le défibrillateur cardiaque a sauvé la vie de Christian Eriksen

Le cardiologue Henning Molgaard estime que le défibrillateur automatique implantable (DAI) a sans doute sauvé la vie de Christian Eriksen, victime d'un nouveau malaise cardiaque en plein match contre l'Ukraine. Le spécialiste soulignait le risque de récidive et se montre pessimiste pour la suite de sa carrière.

Le cardiologue Henning Molgaard estime que le défibrillateur automatique implantable (DAI) a sans doute sauvé la vie de Christian Eriksen , victime d'un nouveau malaise cardiaque en plein match contre l'Ukraine.

Le spécialiste soulignait le risque de récidive et se montre pessimiste pour la suite de sa carrière. Christian Eriksen, victime d'un infarctus en plein match contre la Finlande lors de l'Euro 2021, a pu rejoindre par ses propres moyens l'ambulance qui l'a conduite à l'hôpital universitaire d'Odense.

Le cardiologue a également noté que ce type de situation pouvait se reproduire chez de nombreuses personnes ordinaires atteintes d'une affection cardiaque mineure et discrète qui subissent un nouvel arrêt cardiaque, et c'est alors que le stimulateur cardiaque prend le relais





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