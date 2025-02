Cardi B Déteste Trump Après le Super Bowl

La chanteuse Cardi B a vivement critiqué Donald Trump après avoir été contrainte de marcher au Super Bowl à cause de la présence du président et de son service de voitures réservé. Elle a déclaré qu'elle ne l'aimait plus et a proposé au président de racheter ses chaussures coûteuses en rapatriant un oncle expulsé par son administration.

Elle ne portait déjà pas vraiment Cardi B dans son cœur. Durant la campagne électorale américaine, l'artiste américaine avait montré son soutien à Kamala Harris, la candidate démocrate qui était la redoutable adversaire de Donald Trump . Mais depuis dimanche soir, l'artiste a une raison supplémentaire de détester le nouveau président des États-Unis.

À cause de lui et de sa présence au Super Bowl - il est le premier président en exercice à avoir assisté à la grande finale de la NFL - la chanteuse, perchée sur ses Louboutin noirs à clous, a dû marcher pour rejoindre sa place, le service de voiturettes du Caesars Superdome étant réservé au milliardaire. Des pas qui ont ruiné sa paire d'escarpins, achetée 3000 dollars selon les dires de l'artiste. « Je suis vraiment en colère », lance-t-elle la bouche pleine de chips et de sauce salsa. « Regardez comme mes chaussures sont foutues. Ils ont arrêté tous les petits chariots et tout ça parce que Trump était là. » Elle a ajouté : « Cette chaussure m’a coûté trois milles. Tout ça à cause de Trump », avant de conclure : « Maintenant, je ne l’aime vraiment pas. » En effet, avec la présence du président, le service de voiturette s'est arrêté un moment pour se concentrer sur les déplacements du Républicain, laissant ainsi Cardi B et ses talons perchés tenter de coopérer. Les services secrets de Donald Trump ont semé le chaos dans le stade, selon l’interprète de I Like It. Résultat : une paire de Louboutin bonne à jeter à la poubelle. Pour panser la perte de ses escarpins, Cardi B propose au président américain de se racheter en faisant revenir son oncle « expulsé ». Depuis son arrivée au pouvoir, Trump a mené des raids d'expulsions à travers le pays, arrêtant les immigrants sans papiers chez eux ou même à l'école. L’Américaine ne se leurre pas pour autant, le président « ne le ramènera certainement pas ». Une minute de silence pour les Louboutin de Cardi B





