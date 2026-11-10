Carburants Paris : Les Meilleurs Prix du Gazole et Essence le 11 Novembre 2026

Guide complet des stations-service à petits prix dans la capitale. Comparatif actualisé au 11 novembre 2026 pour optimiser votre budget carburant avec les tarifs moyens.

La recherche d'une station-service offrant les tarifs les plus bas à Paris nécessite une comparaison rigoureuse des adresses, car les écarts de prix peuvent être significatifs d'un quartier à l'autre, voire sur quelques mètres. Le mercredi 11 novembre 2026, Le Parisien met à disposition un guide précis permettant aux automobilistes de naviguer dans ce paysage tarifaire complexe, marqué par des tensions d'approvisionnement potentielles qui compliquent parfois l'accès au plein.

Moyennes Tarifaires Paris vs National

Les relevés effectués sur les quarante-huit heures précédentes indiquent que le litre de gazole s'élève en moyenne à 2,258 euros dans la capitale, un montant supérieur à la moyenne nationale de 2,164 euros enregistrée sur l'ensemble du territoire français. Cette différence souligne le coût plus élevé de l'énergie dans la zone urbaine dense par rapport aux régions périphériques ou rurales.

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Pour les véhicules fonctionnant à l'essence, les conducteurs doivent prévoir une dépense de 2,058 euros par litre pour le carburant SP95-E10, contre une moyenne nationale de 2,011 euros. Le sans-plomb standard SP95 affiche un prix local de 2,399 euros le litre, loin des 2,078 euros observés ailleurs en France, tandis que le super SP98 se négocie à 2,16 euros localement face à 2,124 euros au niveau national.

Top Stations pour le Gazole à Petit Prix

Afin d'atténuer cet écart tarifaire défavorable, dix stations-service parisiennes proposent actuellement des prix de diesel nettement inférieurs à la moyenne parisienne, permettant aux utilisateurs de réaliser des économies substantielles lors de leurs pleins. La station Total Access située au 181 boulevard Vincent Auriol à Paris détient le record du prix le plus bas avec 2,125 euros le litre, mis à jour le 11 novembre à 00h01.

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Huit autres stations Total pratiquent un tarif uniforme de 2,17 euros le litre, constituant une alternative très compétitive par rapport à la moyenne locale de 2,258 euros. Ces points de vente incluent la station au 190 avenue de Clichy, celle au 101 boulevard Mortier, ainsi que les sites situés au 114 boulevard de l'Hôpital, au 121 rue Manin, au 154 rue d'Alésia, au 2 avenue de la Porte de St Cloud, au 217 boulevard Maréchal Davout, au 234 rue de Crimée, au 27 avenue de la Porte d'Italie, au 30 avenue Porte Clignancourt, au 32 avenue de la Porte de St Ouen et au 55 boulevard de Picpus.

Meilleurs Tarifs Essence SP95-E10

L'offre pour le carburant SP95-E10 présente également des variations notables entre les différents distributeurs de la capitale, offrant des opportunités d'optimisation budgétaire aux conducteurs concernés. Une série de stations, dont plusieurs Total Access et Total, affichent un prix attractif de 1,99 euro le litre, bien inférieur à la moyenne nationale de 2,011 euros mentionnée précédemment.

Ces tarifs avantageux sont disponibles à de nombreux endroits stratégiques tels que le 181 boulevard Vincent Auriol, le 190 avenue de Clichy, le boulevard du Périphérique Extérieur, le quai d'Issy-les-Moulineaux, le 101 boulevard Mortier, le 114 boulevard de l'Hôpital, le 121 rue Manin, le 154 rue d'Alésia, le 2 avenue de la Porte de St Cloud, le 217 boulevard Maréchal Davout, le 234 rue de Crimée, le 238 rue de Charenton, le 30 avenue Porte Clignancourt, le 55 boulevard de Picpus, le 99 avenue de Versailles, le boulevard du Périphérique Intérieur, la rue Jean-Baptiste Berlier au Quai, et Paris 13.

Concurrence et Disponibilité SP95 Standard

Le marché du sans-plomb 95 reste segmenté selon les enseignes présentes, avec des différences de prix qui incitent les conducteurs à vérifier systématiquement leur option avant de faire le plein. Eni se distingue sur le boulevard Foch au 4 avenue Foch à Paris, proposant un prix de 2,399 euros le litre, aligné sur la moyenne locale mais nécessitant une vigilance accrue face à la concurrence.

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Les automobilistes disposant de quatre-vingt-sept stations-service réparties dans la capitale ont donc un large éventail de choix pour minimiser leurs dépenses énergétiques. Il est impératif de consulter ces listes mises à jour régulièrement, car les prix peuvent fluctuer rapidement en fonction des stratégies commerciales des groupes pétroliers et de l'actualité économique nationale.