Carburants Paris 9 novembre 2026 : guide des prix et stations les moins chères

Découvrez les meilleurs tarifs pour le gazole et l'essence à Paris ce lundi 9 novembre 2026. Comparatif des prix moyens, des stations les plus abordables et des spécificités du marché parisien.

Le lundi 9 novembre 2026, la comparaison des prix aux pompes s'impose comme une démarche indispensable pour les conducteurs parisiens face à la volatilité des coûts énergétiques. Les écarts financiers entre les stations-service peuvent être considérables, rendant la recherche du tarif optimal essentielle pour préserver le budget des automobilistes. Dans la capitale, où 47 points de vente sont répertoriés, la situation se complexifie davantage en cas de tensions sur l'offre, créant des disparités notables d'un quartier à l'autre.

Comparaison des prix moyens carburants Paris

Le prix moyen du gazole à Paris s'établit à 2,273 euros le litre ce lundi 9 novembre 2026, un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale qui se fixe à 2,181 euros. Cette différence de 0,092 euro par litre illustre la prime géographique pratiquée dans la zone périurbaine et intra-muros. Les conducteurs doivent anticiper ces surcoûts structurels lors de leurs déplacements quotidiens pour optimiser leurs trajets.

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Pour les véhicules à essence, la distinction entre les grades est marquée. Le SP95-E10 affiche une moyenne de 2,085 euros le litre dans la capitale, contre 2,033 euros au niveau national. Le carburant premium SP95 atteint quant à lui 2,399 euros le litre à Paris, se distinguant fortement de son taux national de 2,076 euros. Le SP98, quant à lui, reste stable à 2,156 euros dans la capitale, contre 2,15 euros en France, montrant une quasi-parité pour ce grade spécifique.

Top des stations diesel les moins chères

Le réseau Total Access détient la position de leader pour le carburant le plus abordable au diesel, avec la station située au 181, Boulevard Vincent Auriol à Paris. Ce point de vente propose le litre à 2,129 euros, soit un gain significatif par rapport à la moyenne parisienne. Cette offre, mise à jour le 9 novembre 2026 à 00h01, constitue la référence absolue pour les automobilistes recherchant l'économie maximale sur le gazole.

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D'autres stations Total offrent des tarifs compétitifs, bien que légèrement supérieurs, se situant à 2,19 euros le litre. On retrouve cette tarification à trois adresses distinctes : le 101 Boulevard Mortier, le 121 Rue Manin et le 217 Boulevard Maréchal Davout. Ces établissements, également actualisés le 9 novembre 2026 à 00h01, constituent des alternatives solides pour les conducteurs évoluant dans ces secteurs géographiques précis.

Le palmaris se complète avec une série de stations affichant le prix de 2,21 euros le litre. Les adresses incluent le 190 Avenue de Clichy, le 2 Avenue de la Porte de St Cloud, le 234 Rue de Crimée, le 27 Avenue de la Porte d'Italie, le 30 Avenue Porte Clignancourt, le 32 Avenue de la Porte de St Ouen et le 30 Avenue Jean-Baptiste Berlier au Quai du 13ème arrondissement. Une station au 55 Boulevard de Picpus confirme également ce tarif le 9 novembre 2026, tandis qu'une autre au 30 Avenue Porte Clignancourt a vu son prix noté le 8 novembre 2026 à 06h00.

Offres avantageuses pour l'essence SP95-E10

Pour les utilisateurs du SP95-E10, plusieurs stations Total Access parviennent à briser la moyenne parisienne en proposant un prix fixe de 1,99 euro le litre. Cette offre économique est disponible à dix adresses spécifiques référencées dans le dossier. Parmi elles, le 190 Avenue de Clichy, le Boulevard du Périphérique Extérieur et le Quai d'Issy les Moulineaux partagent ce tarif avantageux, actualisé le 9 novembre 2026 à 00h01.

D'autres points de vente Total maintiennent ce prix de 1,99 euro le litre, incluant le 2 Avenue de la Porte de St Cloud, le 217 Boulevard Maréchal Davout, le 234 Rue de Crimée et le 55 Boulevard de Picpus. Toutes ces stations ont vu leurs tarifs mis à jour le 9 novembre 2026 à 00h01, assurant une transparence immédiate pour les conducteurs. Le 238 Rue de Charenton, le 37 Rue Fabert et le Boulevard du Périphérique Intérieur complètent cette liste, avec des actualisations remontant au 8 novembre 2026 à 06h00.

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La station Eni située au 4 Avenue Foch à Paris se démarque comme l'option la plus onéreuse pour le grade SP95, affichant un prix de 2,399 euros le litre. Ce tarif, validé le 8 novembre 2026 à 07h00, contraste fortement avec les offres basses du marché, soulignant l'importance de la sélection de la pompe. Les conducteurs privilégiant la marque Eni à cette adresse doivent intégrer cette surcharge significative dans leur calcul de coût kilométrique.

Stratégies d'optimisation pour le SP98 et l'avenir

Le marché du SP98 à Paris présente une particularité remarquable avec des stations affichant un prix de 1,99 euro le litre, un niveau inhabituellement bas pour ce carburant premium. Les adresses proposant ce tarif incluent le 190 Avenue de Clichy, le Boulevard du Périphérique Extérieur, le Quai d'Issy les Moulineaux, le 2 Avenue de la Porte de St Cloud, le 217 Boulevard Maréchal Davout, le 234 Rue de Crimée, le 238 Rue de Charenton et le Boulevard du Périphérique Intérieur. Ces offres, majoritairement mises à jour le 9 novembre 2026 à 00h01, constituent une opportunité économique majeure.

Ce lundi 9 novembre 2026, la dynamique des prix à Paris reflète une segmentation claire entre les réseaux de distribution. La présence de stations Total Access aux tarifs de 1,99 euro le litre pour le SP95-E10 et même le SP98 démontre une compétition agressive sur certains axes stratégiques comme la Porte de Clichy ou le Périphérique. Les automobilistes doivent rester vigilants face aux mises à jour horaires, certaines stations conservant des prix datant du 8 novembre 2026 à 06h00 ou 07h00, pouvant influencer la pertinence immédiate de l'offre affichée.