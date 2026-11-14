Carburants Paris 14 Novembre 2026 : Gazole et Essence aux Prix les Plus Bas

Le Parisien dresse le comparatif des stations-service à Paris ce samedi 14 novembre 2026. Le gasoil est à 2,227 euros et l'essence SP95 à 2,034 euros en moyenne.

La recherche de carburant au meilleur prix à Paris se complexifie le samedi 14 novembre 2026 en raison des écarts tarifaires importants entre les stations. Le Paris ien publie ce jour une liste détaillée des prix pour les automobilistes naviguant dans la capitale. Avec 47 stations en service, comparer devient essentiel pour éviter les surcoûts.

Tendances Moyennes des Prix à Paris

Le coût du gaspole affiche une moyenne de 2,227 euros le litre dans la capitale parisienne ce samedi 14 novembre 2026. Ce tarif se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale qui s'établit à 2,14 euros le litre. Cette différence marque un écart financier notable pour les conducteurs diesel circulant dans l'agglomération parisienne.

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L'essence SP95-E10 suit une dynamique similaire avec une moyenne de 2,034 euros le litre. En comparaison, le prix national moyen pour ce carburant léger est de 1,99 euros le litre. Les automobilistes constatent donc un surcoût systématique lors du ravitaillement en essence classique dans la capitale.

Le carburant haut de gamme SP95 est quant à lui facturé en moyenne 2,299 euros le litre. La barre des 2 euros n'est franchie que pour les essences premium dans cette analyse. Les données montrent une cohérence avec les hausses observées sur les autres types de fuel dans la ville lumière.

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Enfin, le SP98 atteint une moyenne de 2,105 euros le litre. Cette donnée dépasse légèrement le prix national moyen qui est de 2,093 euros. Les écarts restent marginaux pour ce super sans plomb spécifique mais existent toujours pour le consommateur attentif.

Les Stations Gazole les Moins Chères

La station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris propose le gazole au tarif le plus bas de la capitale. Le prix s'élève à 2,069 euros le litre avec une mise à jour effectuée le 13 novembre à 15h55. Ce tarif offre une économie significative par rapport à la moyenne parisienne de 2,227 euros.

Dix stations sont répertoriées pour leurs prix de gaspole significativement inférieurs aux moyennes. La station Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol affiche 2,112 euros le litre. Cette information a été validée le 14 novembre 2026 à 00h01 par la source officielle.

Plusieurs sites Total offrent le diesel à 2,15 euros le litre. Ces stations incluent le 101 boulevard Mortier, le 121 rue Manin, le 217 boulevard Marechal Davout et le 55 boulevard de Picpus à Paris. Les données pour ces adresses ont été actualisées le 14 novembre 2026 à 00h01.

Le tarif de 2,17 euros le litre est pratiqué dans douze autres adresses. On retrouve notamment la station Total Access au 190 avenue de Clichy. D'autres points de vente comme le 114 boulevard de l'Hôpital ou le 154 rue d'Alésia partagent ce même prix. Tous ces tarifs sont confirmés au 14 novembre 2026 à 00h01.

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Meilleurs Prix pour l'Essence SP95-E10

La station Leclerc du boulevard Fort de Vaux conserve sa position de leader pour l'essence SP95-E10. Le litre est vendu à 1,942 euros avec une mise à jour du 13 novembre à 15h55. Ce prix est largement inférieur à la moyenne parisienne de 2,034 euros relevée ce samedi.

De nombreuses stations affichent un prix plancher à 1,99 euro le litre. La chaîne Esso Express propose ce tarif à deux endroits parisiens. Le 19 boulevard des Frères Voisins et le 2/6 rue Louis Blanc facturent tous deux 1,99 euro. Les données remontent au 13 novembre 2026 à 07h32.

Plusieurs adresses Total Access alignent également ce tarif compétitif. Le 181 boulevard Vincent Auriol et le 190 avenue de Clichy offrent l'essence à 1,99 euro. D'autres emplacements comme le boulevard du Périphérique extérieur ou le quai d'Issy les Moulinaux complètent cette liste de bons plans.

La marque Total généralise le prix de 1,99 euro le litre dans la capitale. Une dizaine de stations partagent cette grille tarifaire. On cite le 101 boulevard Mortier, le 114 boulevard de l'Hôpital ou encore le 121 rue Manin. Le 154 rue d'Alésia confirme ce prix au 13 novembre 2026 à 16h56.

D'autres stations Total restent dans cette fourchette basse à 1,99 euro. Le 2 avenue de la Porte de Saint Cloud, le 217 boulevard Marechal Davout et le 234 rue de Crimée appliquent ce tarif. La chaîne couvre ainsi un large périmètre de la ville pour ce carburant spécifique.