Carburants Paris 10 novembre : Gazole 2.13€ et SP95 1.99€

Le Parisien dresse le 10 novembre 2026 le comparatif des prix d'essence et de gazole à Paris. Retrouvez la liste des stations les moins chères pour optimiser votre budget.

Le Parisien publie chaque jour son comparatif des prix des carburants dans la capitale. Ce mardi 10 novembre 2026, les conducteurs peuvent repérer les stations offrant les tarifs les plus bas pour l'essence et le gazole.

Les tarifs moyens dépassent la moyenne nationale

Les relevés effectués sur les dernières quarante-huit heures montrent que le litre de gazole coûte en moyenne 2,267 euros dans Paris. Ce prix est nettement supérieur aux 2,17 euros constatés sur l'ensemble du territoire français. Les utilisateurs de véhicules à essence font face à une situation similaire.

Also read Partie de Paris pour rejoindre Verdun, la Flamme sacrée est passée par Château-Thierry

Le carburant SP95-E10 est facturé 2,062 euros le litre, contre une moyenne nationale de 2,015 euros. Le SP95 s'établit à 2,399 euros localement, alors qu'il atteint 2,064 euros en France. Le SP98 affiche quant à lui un prix moyen de 2,121 euros, alors qu'il coûte 2,127 euros au niveau national.

Meilleurs tarifs pour le carburant Diesel

Pour les automobilistes roulant au diesel, dix stations proposent des prix inférieurs à la moyenne parisienne. La station Total Access située au 181, Boulevard Vincent Auriol à Paris, affiche le prix le plus bas avec 2,138 euros le litre.

Ce tarif a été mis à jour le 10 novembre à 00h01. Neuf autres stations Total pratiquent un prix de 2,19 euros le litre. Ces adresses incluent le 190 Avenue de Clichy, le 101 Boulevard Mortier, et le 121 Rue Manin à Paris.

Advertisement

D'autres stations Total offrent également ce tarif de 2,19 euros. On trouve notamment le 217 Boulevard Marechal Davout, le 234 Rue de Crimée, et le 27 Avenue de la Porte d'Italie. Les adresses du 30 Avenue Porte Clignancourt et du 32 Avenue de la Porte de St Ouen complètent cette liste.

La station Total située au 55 Boulevard de Picpus ferme le classement des meilleures offres pour le Diesel. Comme les autres, son prix de 2,19 euros le litre a été actualisé le 10 novembre à 00h01. Ces prix permettent une économie significative par rapport au litre moyen de 2,267 euros.

Offres compétitives pour le SP95-E10

Les prix du SP95-E10 varient considérablement d'une station à l'autre dans la capitale. Pour réaliser des économies, quatorze établissements affichent un tarif unique de 1,99 euros le litre. Cette liste est mise à jour régulièrement par Le Parisien.

La station Indéfinie située Rue Legion Etrangere à Paris propose ce prix bas. Le prix a été vérifié le 10 novembre à 00h01. Total Access propose également ce tarif à plusieurs endroits, dont le 190 Avenue de Clichy et le Boulevard du Peripherique Extérieur.

Le Quai d'Issy Les Moulinaux abrite une station Total offrant ce même prix de 1,99 euros. Le 101 Boulevard Mortier et le 114 Boulevard de L Hopital à Paris sont également très compétitifs. Le 121 Rue Manin et le 2 Avenue de la Porte de St Cloud figurent parmi les meilleures adresses.

Advertisement

Le 217 Boulevard Marechal Davout et le 238 Rue de Charenton à Paris continuent la liste. Le 27 Avenue de la Porte d'Italie a vu son prix actualisé le 10 novembre. Le 32 Avenue de la Porte de St Ouen et le 37 Rue Fabert ont été mis à jour le 9 novembre à 06h00.

La station du 55 Boulevard de Picpus et celle du 99 Avenue de Versailles à Paris affichent 1,99 euros. Le Boulevard du Peripherique Interieur complète cette liste avec un prix mis à jour le 10 novembre. Le 37 Rue Fabert et le 99 Avenue de Versailles ont été vérifiés la veille.

Meilleures adresses pour le sans-plomb 95

Le prix du sans-plomb 95 varie fortement entre les stations de Paris. La station Eni située au 4 Avenue Foch propose le meilleur tarif pour ce carburant spécifique.

Ce prix de 2,399 euros le litre a été mis à jour le 9 novembre à 07h00. Cette adresse constitue l'option la plus avantageuse pour les véhicules nécessitant cette essence spécifique. Les conducteurs peuvent ainsi optimiser leur budget carburant en visitant cette station Eni.

Les tarifs les plus bas pour le SP98

Plusieurs stations-service affichent des tarifs attractifs pour le sans-plomb 98 dans Paris. Le Parisien identifie les enseignes proposant ce carburant au prix le plus compétitif.

La station Indéfinie située Rue Legion Etrangere à Paris offre un prix de 1,99 euros le litre. Ce tarif a été actualisé le 10 novembre à 00h01. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les automobilistes exigeant ce type d'essence premium.