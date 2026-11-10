Carburants : le gazole baisse mais reste cher à cause du conflit au Moyen-Orient

Le prix du diesel diminue grâce aux stocks stratégiques mais demeure bien au-dessus des niveaux d'avant la guerre au Moyen-Orient, impactant les consommateurs français.

Le marché français des carburants connaît des fluctuations significatives depuis le début du mois de novembre, marquées par une baisse générale des prix du diesel tout en conservant une prime importante liée aux tensions géopolitiques. Sur l'ensemble des 8 500 stations examinées par l'Agence France-Presse (AFP), le litre de gazole demeure au moins 27 centimes plus cher qu'au moment du déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Cette disparité souligne que les mécanismes de régulation ne suffisent pas encore à effacer l'impact financier des événements internationaux sur le poste énergétique des ménages et des entreprises.

Mécanisme des Stocks Stratégiques et Baisse Des Prix

Début novembre, le gouvernement français a décidé de débloquer une partie de ses stocks stratégiques pour tenter d'apaiser la pression inflationniste sur le secteur de l'énergie. Cette opération, qui a débuté le 1er novembre, vise à vendre dix millions de barils de gazole à prix coûtant sur une période de trois mois. L'objectif affiché est de faire face à la flambée des prix des carburants et de l'énergie en général, une mesure exceptionnelle jugée nécessaire pour lutter contre la précarité énergétique qui s'accroît dans le pays en raison des conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

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Les résultats de cette intervention se font rapidement sentir dans les réseaux de distribution. Le prix du gazole a diminué d'au moins 20 centimes dans la moitié des stations françaises explorées depuis le déblocage des stocks. Plus largement, les données publiées sur le site gouvernemental des prix des carburants indiquent que le prix a baissé dans plus de huit stations sur dix depuis le 1er novembre. Cette tendance à la baisse est également observable pour l'essence, dont le tarif a diminué plus légèrement, la moitié des stations ayant réduit leurs tarifs d'au moins 8 centimes le litre depuis le début du mois, faisant passer le prix moyen sous les 2,04 euros le 9 novembre.

Positions Des Acteurs et Stations TotalEnergies

Malgré la tendance générale, la baisse des prix ne s'est pas appliquée uniformément sur l'ensemble du territoire national. Dans un millier de stations, les prix n'ont pas diminué depuis le début du mois de novembre. La grande majorité de ces stations, représentant les trois quarts du total, appartiennent au groupe TotalEnergies. Ces établissements avaient maintenu un plafond de prix du gazole à 2,25 euros le litre depuis plusieurs mois, une stratégie commerciale qui a freiné la transmission des baisses de coûts vers le consommateur final malgré la mesure gouvernementale.

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Ce comportement de certains enseignes majeures contraste avec celui d'une autre partie du marché où la concurrence et la régulation ont eu un effet plus rapide. Début novembre, un millier de stations ont enregistré des baisses de prix supérieures à 30 centimes le gazole en l'espace d'une dizaine de jours. Cependant, dans la plupart de ces cas, cette réduction permet surtout de compenser les hausses précédentes rather que d'offrir un prix inférieur aux références d'avant-crise. Les consommateurs observent donc une résilience relative des prix à la pompe, freinée par les stratégies de marge de certaines compagnies pétrolières.

Impact Réel et Comparaison Avant Guerre

La mesure des stocks stratégiques, bien qu'efficace pour contenir l'explosion des tarifs, ne permet pas encore un retour à la normale économique. Dans 90% des stations, le prix du gazole dépasse encore de 35 à 60 centimes le niveau constaté avant les frappes américaines sur l'Iran. Cette marge de sécurité négative signifie que le coût de la carburant pour les Français reste structurellement plus élevé que la situation observée fin février, juste avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement a ainsi réussi à casser l'accélération des prix, mais pas à inverser la tendance haussière accumulée depuis le déclenchement des hostilités.

La situation actuelle illustre la complexité de la régulation des marchés de l'énergie en temps de crise. Alors que le prix du diesel a baissé dans la majorité des points de vente grâce à l'intervention de l'État, le décalage avec les prix d'avant-conflit reste substantiel. Les citoyens et les professionnels du transport continuent de supporter un surcoût significatif, ce qui maintient une pression économique réelle sur le pouvoir d'achat. La fin de l'opération de trois mois sur les stocks stratégiques pourrait marquer un nouveau tournant dans l'évolution de ces tarifs, dont la trajectoire future dépendra largement de l'évolution du conflit au Moyen-Orient et de la politique des compagnies pétrolières sur le marché français.