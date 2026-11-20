Guide des prix du carburant à Paris ce vendredi 20 novembre 2026. Moyennes nationales vs locales, liste des stations les moins chères pour diesel et essence.

Le vendredi 20 novembre 2026 marque une journée de forte vigilance pour les automobilistes parisiens confrontés à la volatilité des prix de l'énergie. Dans une capitale où les 47 stations-service offrent des grilles tarifaires hétérogènes, la recherche du carburant le moins cher exige une comparaison rigoureuse entre les points de vente. Cette démarche comparative est d'autant plus cruciale que l'éventualité de pénuries survient régulièrement pour complexifier l'approvisionnement des conducteurs.

Moyennes nationales versus prix parisiens

Le prix moyen du gazole s'établit à 2,219 euros le litre à Paris, affichant une prime notable par rapport aux 2,137 euros relevés à l'échelle nationale. Pour les véhicules essence, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,029 euros le litre, contre 1,967 euros en France. Le SP95 atteint 2,299 euros le litre, alors qu'il est à 2,027 euros au niveau national. Enfin, le SP98 est affiché à 2,09 euros le litre, contre 2,064 euros en France.

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Meilleurs tarifs pour les véhicules diesel

Les automobilistes roulant au diesel bénéficient de plusieurs options économiques pour réduire leurs coûts. Leclerc au 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le prix le plus bas à 2,057 euros le litre, mis à jour le 18 novembre à 08h56. Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol affiche 2,104 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 00h01.

D'autres stations Total se partagent le haut du classement avec des prix de 2,15 euros le litre. Il s'agit de la station Total Access au 190 avenue de Clichy, mise à jour le 20 novembre à 00h01. Suivent la station Total au 101 boulevard Mortier, la station Total au 121 rue Manin, toutes deux mises à jour le 20 novembre à 00h01.

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La station Total au 217 boulevard Maréchal Davout, la station Total au 32 avenue de la Porte de St Ouen et la station Total au 55 boulevard de Picpus affichent également 2,15 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 00h01. Les stations Total au 234 rue de Crimée, Total au 27 avenue de la Porte d'Italie et Total au 30 avenue Pte Clignancourt proposent des prix légèrement supérieurs à 2,17 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 00h01.

Comparaison des prix essence SP95-E10

Pour les conducteurs d'essence SP95-E10, Leclerc au 2/10 boulevard Fort de Vaux reste l'option la plus intéressante avec 1,936 euros le litre, mis à jour le 18 novembre à 08h56. Esso Express au 19 boulevard des Frères Voisins affiche 1,939 euros le litre, mis à jour le 19 novembre à 06h51. Esso Express au 2/6 rue Louis Blanc propose 1,95 euros le litre, mis à jour le 19 novembre à 07h31.

Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol affiche 1,979 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 00h01. Plusieurs stations offrent un tarif de 1,99 euros le litre, mis à jour le 19 ou 20 novembre. Il s'agit de Carrefour au 1 Avenue du Général Sarrail, Indéfinie au Rue Legion Etrangere, et Total Access au 190 avenue de Clichy.

Les stations Total Access au boulevard du Peripherique Extérieur, au Quai d'Issy Les Moulineaux, ainsi que les stations Total au 101 boulevard Mortier, au 114 boulevard de L Hopital, au 154 Rue d'Alésia, au 2 avenue de la Porte de St Cloud, au 217 boulevard Maréchal Davout, au 234 rue de Crimée, au 238 rue de Charenton, au 27 avenue de la Porte d'Italie, au 30 avenue Pte Clignancourt, au 55 boulevard de Picpus, au 99 avenue de Versailles, au boulevard du Peripherique Intérieur et au Rue Jean-Baptiste Berlier - Quai Paris 13 affichent toutes 1,99 euros le litre.