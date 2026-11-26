Découvrez les stations les moins chères pour le diesel et l'essence à Paris ce 26 novembre 2026. Leclerc, Total et Esso proposent des tarifs en deçà de la moyenne parisienne.

La recherche d'une station-service abordables reste un défi quotidien pour les automobilistes parisiens, surtout lorsque les écarts de prix peuvent varier sensiblement d'une commune à l'autre, voire sur quelques mètres. Ce jeudi 26 novembre 2026, l'analyse des tarifs pratiqués par les 47 stations-service de la capitale révèle des opportunités de économies concrètes pour les conducteurs cherchant à optimiser leur budget carburant face aux tensions d'approvisionnement potentielles.

Cartographie des prix moyens carburant à Paris

Le coût moyen des carburants dans Paris affiche des niveaux supérieurs à la moyenne nationale pour la majorité des essences, ce qui impose une vigilance accrue. Le gazole se négocie en moyenne à 2,209 euros le litre dans la capitale, contre 2,066 euros à l'échelle nationale, représentant un écart significatif pour les véhicules diesel.

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Pour les moteurs à essence, les disparités sont tout aussi marquées. Le litre de SP95-E10 coûte en moyenne 1,987 euros à Paris, contre 1,933 euros en France. Le SP95 atteint quant à lui 2,299 euros le litre, alors que le prix national se situe à 1,979 euros. Enfin, le SP98 est affiché en moyenne à 2,04 euros le litre dans la capitale, contre 2,028 euros au niveau national.

Top 10 des stations diesel les moins chères

Afin de contourner ces moyennes élevées, plusieurs stations-service proposent des tarifs nettement inférieurs pour les automobilistes roulant au diesel. En tête de liste, la station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris affiche le prix le plus bas parmi les établissements recensés, avec un gazole à 1,982 euro le litre, mis à jour le 25 novembre à 14h15.

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La station Total Access située au 181, boulevard Vincent Auriol à Paris suit de près avec un tarif de 1,998 euro le litre, mis à jour le 26 novembre à 00h01. Les stations Esso Express présentent également des options compétitives, comme celle du 19 boulevard des Frères Voisins affichant 2,114 euro le litre, et celle du 36 quai de la Râpée à 2,13 euro le litre, toutes deux mises à jour le 25 novembre à 07h32.

La station Esso Express située au 2/6 rue Louis Blanc propose un prix de 2,137 euro le litre, mis à jour le 24 novembre à 07h31. Côté groupe Total, plusieurs adresses offrent des tarifs autour de 2,15 à 2,164 euros le litre. La station rue Jean-Baptiste Berlier - Quai affiche 2,15 euro le litre. Le site du 101 boulevard Mortier est à 2,164 euro le litre.

La station Total située au 121 rue Manin à Paris est affichée à 2,164 euro le litre, mise à jour le 26 novembre à 00h01. Le 217 boulevard Marechal Davout affiche également 2,164 euro le litre, mis à jour le 26 novembre à 00h01. Enfin, la station Total située au 55 boulevard de Picpus à Paris propose le même tarif de 2,164 euro le litre, mis à jour le 26 novembre à 00h01.

Meilleurs tarifs essence SP95-E10 à Paris

Les variations de prix pour le SP95-E10 sont tout aussi importantes selon les points de vente dans Paris, incitant les conducteurs à comparer avant chaque plein. La station Leclerc du 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris détient le record du meilleur prix avec 1,879 euro le litre, mis à jour le 25 novembre à 14h15. La station Esso Express du 19 boulevard des Frères Voisins suit avec 1,884 euro le litre, mise à jour le 25 novembre à 07h32.

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La station Esso Express située au 2/6 rue Louis Blanc à Paris affiche un prix de 1,926 euro le litre, mis à jour le 24 novembre à 07h31. La station Total Access du 181 boulevard Vincent Auriol à Paris propose un tarif de 1,935 euro le litre, mis à jour le 26 novembre à 00h01. La station Esso Express du 36 quai de la Râpée est affichée à 1,96 euro le litre, mise à jour le 25 novembre à 07h32.

De nombreuses stations Total et Total Access pratiquent un prix uniforme de 1,99 euro le litre pour le SP95-E10. Cette liste inclut des sites tels que l'Indéfinie rue Legion Etrangère, la Total Access 190 avenue de Clichy, la Total Access boulevard du Peripherique Extérieur, et la Total Access quai d'Issy les Moulinaux, tous mis à jour le 26 novembre à 00h01.

Autres stations à tarif fixe

Plusieurs autres adresses Total affichent également 1,99 euro le litre. Parmi elles, on trouve les stations situées aux 101 boulevard Mortier, 114 boulevard de l'Hopital, 121 rue Manin, 2 avenue de la Porte de St Cloud, 217 boulevard Marechal Davout, 234 rue de Crimee, 238 rue de Charenton, 27 avenue de la Porte d'Italie, 30 avenue Porte Clignancourt, 32 avenue de la Porte de St Ouen, 37 rue Fabert, 55 boulevard de Picpus, 99 avenue de Versailles, et le boulevard du Peripherique Interieur.

Toutes ces stations ont des prix mis à jour le 26 novembre à 00h01, sauf certaines mises à jour le 25 novembre. Les conducteurs sont invités à vérifier les horaires d'ouverture et les disponibilités avant de se déplacer, car les tensions d'approvisionnement peuvent influencer la disponibilité en stationnement et en carburant dans la capitale.