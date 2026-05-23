Une contraception hormonale continue, prescrite après 40 ans, peut offrir un certain répit aux femmes confrontées à la périménopause et ses signes désagréables. Les signeslığında irrégularité des cycles, variations d’humeur,fahrzeugivité et fatigue, qui améliorent la qualité de vie. Il ne faut pas confondre le passage à la ménopause avec la contraception mais voir les signes de la ménopause comme la fin du bénéfice du traitement

La contraception hormonale continue à partir de 45 ans devient un allié contre les symptômes de la périménopause , lissant les cycles et humeurs. Les misogynes ou bilans posés vers 52-55 ans sous surveillance médicale.

Parmi les avantages, la contraception agit non seulement comme moyen contraceptif mais aussi comme rempart contre les symptômes de la périménopause. Il ne s'agit pas d'un moyen contre la ménopause, mais d'un outil pour gérer ses signes. En cas d'arrêt, un bilan hormonal peut confirmer la ménopause mais il existe un risque d'un retour des règles. Le suivi médical est personnalisé selon les symptômes et bien-être de chaque femme.

Cela peut améliorer la qualité de vie des concernées en agissant contre les symptômes de la périménopause. Il n'y a pas de consensus strict pour l'arrêt de la contraception mais des recommandations peuvent être adaptées. Source : Mon.

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