Cara Delevingne et Minke consolidée après quatre ans de couple et collaboration musicale

Le mannequin Cara Delevingne et la chanteuse Minke, alias Leah Mason, célèbrent cinq ans de leur relation depuis 2022, tout en collaborant sur un album conjoint. Découvrez leurs origines, leurs apparitions publiques et les prochaines étapes artistiques.

Depuis 2022, le mannequin Cara Delevingne et la chanteuse britannique Minke, de son vrai nom Leah Mason, ont confirmée leur vie à deux, allant au-delà d'une simple romance pour collaborer sur un projet musical commun en 2026. Leur relation a débuté lors de leur adolescence au pensionnat Bedales, dans le Hampshire, avant de se concrétiser sur la scène internationale après plusieurs années de séparation de parcours.

Une rencontre à l'adolescence forgée en 2025 et confirmée à Portofino

Cara Delevingne et Minke se sont rencontrées à l'école puis se sont retrouvées en 2025, lorsqu'elles s'étaient croisées lors d'un événement à Portofino, en Italie. Les deux femmes se sont rapidement rapprochées, leurs premiers baisers publics apparaissant devant l'œil indiscret des photographes. Depuis, elles ont partagé de nombreux voyages et sorties publiques, consolidant une image de couple solide et engagé.

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Une collaboration musicale en 2026 et un succès commercial

En 2026, Minke et Cara Delevingne ont travaillé ensemble sur l'album intitulé "L'Horizon", marqué par des influences blues et soul. Ce projet a reçu un accueil positif tant auprès des fans de Minke que de l'auditoire du mannequin, délivrant une offre musicale cohérente avec l'identité artistique de chaque participante.

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Des sorties publiques et des déclarations publiques

Le 8 octobre 2026, à l'occasion de la Journée internationale des lesbiennes, Cara Delevingne a partagé sur les réseaux sociaux plusieurs photos de couple, célébrant leurs cinq ans de doux retour sur la scène. Elle a mis en lumière les quatre anniversaires partagés chaque année et a salué les voyages et moments à deux.

Des défis personnels et un soutien mutuel

Cara Delevingne a évoqué dans une interview sur "Un projet" ses anciens problèmes d'addiction, soulignant que Minke l'avait aidé à atteindre la sobriété. Cette prise de conscience a eu un impact durable sur l'équilibre de la vie du mannequin."