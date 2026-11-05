Capucine remporte le concours d'écriture de la 44e Foire du Livre de Brive

Capucine, élève de CM2 à l'école Jeanne d'Arc, s'impose face à neuf classes lors de la 44e Foire du Livre de Brive, événement partenaire de RTL.

Capucine, jeune élève de classe de cours moyen deuxième année (CM2) scolarisée à l'école Jeanne d'Arc de Brive-la-Gaillarde, a remporté le concours d'écriture prestigieux organisé à l'occasion de la 44e Foire du Livre de Brive. L'émission de radio RTL, partenaire officiel de cette manifestation culturelle majeure, a annoncé officiellement ce vendredi 6 novembre l'identité de la lauréate qui a su séduire le jury par la qualité de son récit.

Déroulement du concours et critères d'évaluation

Neuf classes de niveau CM2 ont participé à ce défi littéraire ambitieux, mettant à l'honneur la créativité et la maîtrise de la langue française des jeunes auteurs potentiels. Les participants devaient rédiger une histoire originale d'une page maximum, respectant une contrainte d'écriture spécifique imposée par les organisateurs. Le texte devait impérativement débuter par la phrase Il était une fois à Brive et s'achever par Ça peut vous arriver.

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Cette dernière expression constitue un clin d'œil explicite à l'émission radiophonique de Julien Courbet diffusée sur la station RTL, reliant ainsi l'activité scolaire à l'univers médiatique des partenaires. Entre ces deux bornes imposées, les élèves disposaient d'une totale liberté d'imagination pour construire leur intrigue. La remise des œuvres s'est tenue le 12 octobre, précédant l'annonce du résultat final.

Composition du jury et analyse des productions

Le jury d'excellence, chargé de sélectionner le texte vainqueur, était composé de figures éminentes du monde littéraire et journalistique. Parmi les membres notables figuraient Augustin Trapenard, Frédéric Beigbeider, Philippe De Maria et Sophie Aurenche, cheffe du service Culture de RTL. Leur rôle consistait à apprécier les travaux sur la base de critères rigoureux alliant respect des consignes et qualité littéraire.

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Outre la maîtrise technique de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe adaptée au niveau CM2, les productions ont été jugées selon la richesse et l'originalité narrative. Le texte primé de Capucine se distingue par l'histoire d'une petite fille nommée Chloé, passionnée de lectures, qui cherche désespérément une librairie. Après être tombée sur un magasin de magie et avoir vu un livre voler, une passante la guide vers un lieu merveilleux abritant auteurs et illustrateurs, où la foule possède des étoiles dans les yeux.

Contexte de l'événement et retombées économiques

Cette récompense s'inscrit dans le cadre de la 44e édition de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, un événement culturel majeur qui clôture traditionnellement la rentrée littéraire. La manifestation regroupe tous les grands vainqueurs des prix littéraires prestigieux tels que le Goncourt, le Renaudot et le Femina. Elle attire des dizaines de milliers de visiteurs durant trois jours pour des dédicaces et des rencontres avec des auteurs de tous genres, de la bande dessinée à la romance.

L'impact économique de cette manifestation est significatif, avec un chiffre d'affaires qui avoisine ou dépasse le million d'euros. L'émission spéciale RTL, présentée ce vendredi soir par Augustin Trapenard en direct du Théâtre de la ville entre 21h et 23h, a célébré cette réussite. Une quinzaine d'écrivains étaient réunis pour l'occasion, soulignant l'importance du rôle de RTL dans le soutien à la jeunesse littéraire et à la culture régionale briviste.

Distinctions parallèles et reconnaissance littéraire

Au-delà du concours scolaire dédié aux élèves, la Foire du Livre de Brive a également honoré des œuvres majeures du milieu éditorial. Parmi les distinctions remises, on note notamment Le Cercle de ronces de Camille Anssel, lauréat du Concours du premier roman jeunesse Gallimard Jeunesse-Televisa-RTL. Cette reconnaissance met en lumière le talent émergent tout en maintenant un lien fort entre l'industrie du livre et les médias partenaires.

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La victoire de Capucine illustre parfaitement la capacité de la Foire du Livre de Brive à inspirer les nouvelles générations. En associant les écoles locales à un événement d'envergure nationale, l'opération permet de démocratiser l'accès à l'écriture créative. Le texte gagnant, mêlant magie et découverte, reflète l'esprit d'émerveillement qui anime les participants et les visiteurs tout au long de la manifestation.