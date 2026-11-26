Découvrez comment Captieux, unique village girondin, maintient vivant l'amour de la tauromachie grâce à des événements annuels et une histoire culturelle unique.

Le village de Captieux, situé dans le département de la Gironde, demeure le dernier bastion de la tradition tauromachique dans la région. Avec une population de 1 400 habitants, cette commune à la frontière des Landes possède des arènes d'une capacité précise de 1 486 places, soit l'intégralité de sa population. Stéphane Brethes, président de l'association Rugby y Toros à Captieux, dirige une mobilisation constante pour maintenir la vivacité de l'aficion locale tout au long de l'année.

Stratégies pour une afición annuelle et pérenne

L'association Rugby y Toros à Captieux s'efforce de démontrer que la passion pour la tauromachie ne se limite pas aux quelques jours de la feria. Depuis des années, l'équipe de bénévoles met en place des initiatives variées pour entretenir cette culture, même lorsque les rigueurs de l'hiver touchent les landes girondines. L'objectif affiché par Stéphane Brethes est de prouver que cette affection existe durablement et pas uniquement lors des festivals annuels. Cette démarche vise à intégrer la tauromachie dans le tissu social quotidien du village.

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La Nuit Rugby y Toros et son palmarès star

La manifestation emblématique de cette stratégie est la Nuit Rugby y Toros, organisée depuis 2011. Cet événement réunit chaque année une figure légendaire du rugby et une icône de l'univers tauromachique pour une rencontre unique. Des personnalités comme Yannick Bru, Laurent Marti, Didier Lacroix, Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachivili et Sébastien Castella ont ainsi foulé ce sol. Le célèbre Dimitri Yachivili, joueur du XV de France, est également passé par Captieux lors de ces soirées.

Un héritage historique depuis 1963

L'histoire de Captieux et de la corrida remonte à 1963, année où la cité sud-girondine a accueilli sa première novillada non-piquée. L'année suivante, l'illustre Paquirri fait ses débuts en non-piquée en France sur ce sable. La feria Rugby y Toros, quant à elle, voit le jour au début des années 1990 pour célébrer le 60e anniversaire du club de rugby local, le SC Captieux. L'événement créé par André Durantau continue de faire vivre cette tradition avec des noms comme Roca Rey.

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Événements à venir pour renforcer le lien social

Deux nouvelles dates ont été récemment ajoutées au calendrier pour perpétuer l'aficion, notamment auprès de la jeunesse. La première est Gironde, terra taurine, qui prévoit une séance de cinéma suivie d'un échange avec l'éleveur Carrestonito et le réalisateur Ximun sur l'élevage de toros de Jean-François Majesté. La seconde annonce une rencontre avec le matador Yon Lamonthe au cinéma de Captieux, une opportunité rare d'échange interactif hormis lors de la Nuit Rugby y Toros.

Enjeux de planification et fierté locale

La planification de la Nuit Rugby y Toros demeure un défi complexe pour les bénévoles qui doivent gérer les nombreux détails logistiques. Stéphane Brethes qualifie parfois cette réussite de " miracle capsylvain ", soulignant que ce n'est jamais facile mais toujours accompli. Ces efforts visent à offrir des rendez-vous culturels et sociaux, renforçant ainsi la fierté des habitants de Captieux pour leur identité unique en Gironde.