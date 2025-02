Capteur ECG dans les Montres GPS : À Propos et Précision

Cet article explore l'intégration du capteur ECG dans les montres GPS de marques populaires comme Apple, Garmin, Coros et Polar. Il explique les différentes fonctions de ce capteur selon les marques, en se focalisant sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) chez les sportifs et la surveillance de la fibrillation auriculaire chez les marques comme Garmin et Apple. L'article incite les lecteurs à prendre en compte l'utilité du capteur avant d'acheter une montre GPS et rappelle l'importance des ceintures cardiaques ou brassards pour des mesures plus précises de la fréquence cardiaque pendant l'effort.

Que ce soit chez Apple, Garmin, Coros et Polar, le capteur n'a pas vocation à mesurer la même chose.

Alors à quoi sert-il et en quoi justifie-t-il des tarifs plus élevés ? La dernière montre de sport GPS du grand concurrent de Garmin, outre son écran AMOLED et son accès à la cartographie, a intégré un nouveau capteur cardiaque électrique, bien visible à l'arrière du boîtier, de par ses deux grandes bandes entourant les autres capteurs et les LED de la montre, tout comme chez Polar avec la Vantage V3. Des montres, comme chez Coros, font la promotion de l'équipement en parlant de l'ECG, le nom donné à ces capteurs électriques, ajoutés en complément des facteurs optiques sur les appareils de suivi les plus premium. Coros l'a intégré sur la Pace Pro, mais le proposait déjà sur ses modèles haut de gamme, comme l'Apex 2 Pro et la Vertix 2S.Deux fonctions différentes pour un même capteur, selon les marques Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'intégration d'un capteur ECG ne veut pas forcément dire que les montres donnent accès à une surveillance de la fibrillation auriculaire, pour prévenir des troubles cardiaques. Chez Coros et Polar, leur intégration cherche à améliorer une donnée importante pour les sportifs : la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), bien plus précise quand elle est mesurée avec un ECG qu'avec un capteur cardiaque optique. Mesurée la nuit, et généralement présentée dans sa valeur moyenne au cours de notre cycle de sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque permet d'avoir un aperçu de notre état de forme ou de fatigue. Chez les sportifs, une période de surmenage a plutôt tendance à rendre les battements de notre cœur très réguliers, ce qui est malheureusement pas une bonne nouvelle. Sur une minute, l'ECG mesure les irrégularités entre chaque battement, et plus cette mesure est élevée, plus elle indiquera une bonne forme physique. Chez Garmin et chez Apple, le capteur cardiaque électrique se focalise sur la fibrillation auriculaire (aussi appelée fibrillation atriale). Faisant partie des plus fréquents troubles cardiaques, il est important de les prévenir si la montre surveille notre santé. Certains en ont fait leur modèle d'affaires, comme c'est le cas de. La prochaine fois que vous choisissez une montre de sport GPS, prenez donc soin de comprendre en quoi la présence d'un capteur ECG vient faire sur le modèle. Et si vous doutez à vous équiper d'une ceinture cardiaque ou d'un brassard, comme chez Coros, sachez que ces accessoires permettront effectivement d'obtenir des mesures bien plus précises sur la fréquence cardiaque en journée, pendant l'effort. Pour la FC au repos et la VFC, les montres sont de plus en plus fiables et précises, et peuvent se suffire à elles-mêmes





