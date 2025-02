Captain America : Brave New World - Une Promotion Trop Évoluée

L'article critique la campagne promotionnelle de Captain America : Brave New World, qui a révélé trop d'informations clés sur l'intrigue, laissant le public sans surprises.

Le choix de Captain America : Brave New World , qui n'avait de toute manière pas échappé aux lecteurs de comics qui attendaient cet arc narratif de pied ferme, a surpris beaucoup de gens. Cependant, pour le commun des mortels, l'officialisation de ce changement a de quoi gâcher la surprise. C'est encore plus dommageable lorsque le film tente d'insuffler une certaine intrigue, mais que le public le sait déjà.

L'équipe marketing a apparemment tranché en montrant dès les premières bandes-annonces la trogne écarlate d'Harrison Ford. Cela a créé un sentiment de familiarité, comme si le film ne proposait rien de réellement nouveau, ce qui a déçu certains spectateurs lassés par les productions récentes. On pouvait tout de même s'attendre à ce que le cœur de la narration se trouve ailleurs, que la transformation de Ross ne soit pas l'apothéose de ce thriller. Manque de pot... Le film construit son intrigue sur un secret crucial, mais ce secret est dévoilé dès les premières images promotionnelles. Sauf que... le public le sait déjà. À dire vrai, rien n'est jamais surprenant dans ce film qui avait pourtant l'ambition de décrocher quelques mâchoires. Les spectateurs ont été bombardés d'informations sur l'intrigue, et ont compris le déroulement du récit avant même d'avoir assis dans les salles obscures. Cet empressement à partager des informations cruciales de l'intrigue, comme le retour de l'organisation Hydra, a tué le suspense. Marvel a aussi annoncé le retour de personnages importants comme Sharon Carter, ce qui a rendu l'intrigue encore plus prévisible. Avec une promotion plus avare en détails, on aurait peut-être pu se prendre au jeu.





JournalDuGeek

Marvel Captain America Brave New World Promotion Intrigue Spoiler

France Dernières Nouvelles, France Actualités

