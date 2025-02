Captain America Brave New World : Une Nouvelle Aventure Dynamique

Captain America : Brave New World, réalisé par Julius Onah, offre une aventure captivante sans super-pouvoirs, avec Anthony Mackie et Harrison Ford dans des rôles convaincants.

Captain America Brave New World , réalisé par Julius Onah, est plutôt une bonne surprise. Le réalisateur entre dans la franchise avec brio pour offrir une belle aventure au héros charismatique incarné par Anthony Mackie . Ce dernier est surpris de se voir confier une mission par le président des États-Unis (joué par Harrison Ford ) qui souhaite finaliser un contrat avec les autres pays du monde pour exploiter un nouveau minerai.

Il est évident que rien ne se passera comme prévu, donnant lieu à de nombreux rebondissements bien ficelés.Anthony Mackie est convaincant en Sam Wilson, Captain America dépourvu de pouvoirs surnaturels. Ses doutes sur ses capacités à sauver le monde lui apportent un relief supplémentaire, le différenciant agréablement de la version de Chris Rogers incarnée par Chris Evans. Harrison Ford reprend, quant à lui, un rôle créé par William Hurt et livre une prestation qui prouve qu'il a encore de la ressource. Il arrive même à se montrer touchant. On recommande de ne pas regarder la bande-annonce pour ne pas se gâcher une surprise concernant son personnage. On ne comprendra jamais pourquoi les distributeurs prennent un malin plaisir à dévoiler eux-mêmes leurs propres films.Captain America : Brave New World ressemble davantage à un thriller d'espionnage des années 1970 qu'à un film de superhéros classique. L'action est ancrée dans une dystopie proche de notre monde et les péripéties restent ancrées dans une réalité basée sur des expériences scientifiques, des rivalités entre pays et des combats efficaces et plus réalistes. Est-ce parce que le Captain n'a pas pris le sérum des « super-soldats » que le réalisateur a fait le choix d'une approche plus humaine ? Cette décision se révèle judicieuse en rendant les personnages plus attachants et les affrontements plus lisibles.Le film offre quelques belles apparitions qui font chaud au cœur comme celle du trop rare Tim Blake Nelson en méchant teigneux à souhait sous un magnifique maquillage vert ou l'étonnante Shira Haas qui surprend constamment en responsable de la sécurité aussi efficace qu'amiable. La voir en découdre avec des soldats est fort réjouissant. Bien sûr, il y a d'autres invités « surprises » à découvrir au fur et à mesure d'un récit riche en fan service bien géré. Mais on arrive à suivre même si on n'a pas regardé les films et séries précédents. Il y a aussi, bien évidemment, une scène supplémentaire à la toute fin du très long générique final. Elle laisse entendre qu'on reverra tout ce beau monde.Ce nouvel opus des aventures de Captain America remplit son contrat de façon aussi solide qu'efficace. Sans fioritures inutiles et avec des personnages bien campés. Ce 35e opus de l'univers cinématographique Marvel n'a pas pour vocation de renouveler l'histoire du cinéma mais il fait le job. Il se révèle largement plus distrayant et réussi que les récents Madame Web et The Marvels qui auraient pu dégoûter les fans les plus hardcore des films de superhéros. Captain America : Brave New World remet une pièce dans la machine et la relance de façon dynamique. L'avenir nous dira s'il s'agit d'une bonne nouvelle. Ou pas





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Captain America Brave New World Anthony Mackie Harrison Ford Super-Héros Thriller Action Marvel

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Anthony Mackie dans « Captain America : Brave New World »Après des propos controversés, Anthony Mackie, acteur incarnant le célèbre Captain America, s'est exprimé sur son honneur d'endosser le rôle et ses qualités universelles.

Lire la suite »

Captain America : Brave New World : mais au fait, c’est quoi la Serpent Society ?Dans le prochain volet de Captain America : Brave New World, qui sort le 12 février prochain, le nouveau porteur du bouclier emblématique, Sam Wilson, sera confronté à de nombreuses menaces : un conflit géopolitique autour de l’adamantium, Red Hulk, Le Leader et un personnage mystérieux, Sidewinder, chef d’une organisation toute aussi énigmatique,...

Lire la suite »

« Captain America : Brave New World » redonne goût aux films de superhérosAnthony Mackie est épatant dans cette version du superhéros qui doute de ses capacités à sauver le monde

Lire la suite »

Que vaut « Captain America : Brave New World » ?Captain America : Brave New World est réalisé par Julius Onah.

Lire la suite »

Vous êtes déjà en retard : tout ce qu'il faut voir avant Captain America 4En salles ce mercredi, Captain America : Brave New World ne manquera pas d’enjeux, avec la première au cinéma du nouveau Captain America, désormais incarné par Sam Wilson et sera fondateur pour la suite du Marvel Cinematic Universe, avec une toute nouvelle équipe en vue pour les Avengers.

Lire la suite »

Captain America 4: Un Héros en MutationSix ans après le retrait de Steve Rogers, Sam Wilson s'enfonce dans les responsabilités et les enjeux du rôle de Captain America. Ce quatrième volet de la saga explore les défis politiques et sociaux auxquels se confronte le nouveau Captain America, tout en affrontant une conspiration qui menace son monde.

Lire la suite »