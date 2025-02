Captain America: Brave New World écrase le box-office nord-américain

Le nouveau film Marvel, Captain America: Brave New World, s'impose comme le leader incontesté du box-office nord-américain avec une prévision de recettes de 100 millions de dollars pour le week-end. Le film, qui voit Anthony Mackie prendre le relais de Chris Evans dans le rôle du super-héros, s'inscrit dans une lutte internationale autour de l'adamantium, un nouveau métal précieux. En seconde position, on retrouve Paddington au Pérou, suivi de Dog Man, Heart Eyes et Ne Zha 2.

Le nouveau film Marvel , Captain America : Brave New World , s'apprête à dominer le box-office nord-américain. Selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, le film devrait générer 100 millions de dollars (95,4 millions d'euros) de recettes entre vendredi et lundi, jour férié aux États-Unis. Captain America , personnage emblématique des Avengers, incarné auparavant par Chris Evans, est cette fois-ci joué par Anthony Mackie .

Dans ce film qui marque le meilleur démarrage de l'année au box-office, Sam Wilson, alias Captain America, se retrouve au cœur d'une lutte internationale autour de l'adamantium, un nouveau métal précieux, aux côtés du président américain joué par Harrison Ford. En seconde position, Paddington au Pérou récolte 16 millions de dollars (15,2 millions d'euros) de recettes. L'ourson péruvien au duffle-coat bleu et au chapeau rouge, réfugié à Londres, retourne en vacances dans son pays natal. Dog Man, en tête du box-office la semaine dernière, occupe la troisième place avec 12,3 millions de dollars (11,5 millions d'euros). Le dessin animé produit par DreamWorks et Universal met en scène un policier et son compagnon canin, liés lors d'une étrange opération chirurgicale qui donne naissance à Dog Man, un être hybride mi-homme, mi-chien. Sa mission est de capturer Monpetit, un félin redoutable. Le film d'horreur comique Heart Eyes, avec un tueur aux yeux en forme de cœur, suit de près avec 11,1 millions (10,5 millions d'euros) de recettes estimées. Le film d'animation chinois Ne Zha 2 complète le Top 5 avec 8,5 millions (8,1 millions d'euros). Inspiré d'une légende traditionnelle, ce récit d'une jeune divinité rebelle qui combat des dragons et des personnages maléfiques a également réalisé une performance historique en devenant le premier film au monde à dépasser le milliard de dollars de recettes sur un seul marché, la Chine.





