Captain America: Brave New World Domine le Box-Office Mondial Malgré les Critiques Négatives

Captain America: Brave New World, malgré les critiques mitigées, s'impose en tête du box-office mondial avec un démarrage impressionnant. Le film explore de nouveaux horizons pour le personnage emblématique de Captain America, joué par Anthony Mackie, tandis que Marvel espère relancer son succès après une série de performances mitigées.

Captain America : Brave New World , malgré les critiques majoritairement négatives, s'est imposé comme le leader du box-office mondial depuis sa sortie le mercredi 12 février, selon les cabinets Exhibitor Relations et Comscore. Le nouveau long métrage des studios Marvel a déjà rapporté 180,9 millions de dollars dans le monde. Ce lundi 17 février, étant férié aux États-Unis, la superproduction devrait dépasser les 100 millions de dollars de recettes sur le sol américain.

Retardé en raison d'une post-production complexe, Brave New World connaît le meilleur démarrage de l'année. Cependant, ce démarrage s'inscrit dans la lignée de celui des Eternels (162 millions de dollars), une autre production Marvel considérée comme un flop.\« Peu palpitant », Brave New World met en scène Captain America, personnage emblématique des Avengers, précédemment incarné par Chris Evans. Anthony Mackie lui succède dans le rôle de Sam Wilson. Le super-héros se retrouve cette fois au cœur d'une lutte internationale pour l'adamantium, un nouveau métal précieux, aux côtés du président américain joué par Harrison Ford. Une histoire qui n'a pas convaincu la presse. « Peu palpitant » selon Le Point, Brave New World peine « à réinventer la vieille formule des productions Marvel », estiment Les Echos. Le film se contente « du déjà-vu, avec des explosions et des effets visuels à outrance, sans morceau de bravoure », selon Nice Matin. \Accusé d'antipatriotisme avec un casting ouvert à la diversité et un message prônant l'unité et la diplomatie, le nouveau Captain America a également été accusé d'antipatriotisme dans les milieux conservateurs américains. En cause : des déclarations de l'acteur principal, Anthony Mackie, selon lesquelles l'essentiel du personnage de Captain America n'était pas tant l'Amérique, mais l'ensemble des valeurs qu'il incarne. Si Marvel mise beaucoup sur la sortie de ce nouveau Captain America, après une série de mauvaises performances au box-office, dont The Marvels en 2023, le studio espère également beaucoup de Thunderbolts (30 avril) et des 4 Fantastiques (23 juillet)





