Captain America 4: Un Héros en Mutation

Six ans après le retrait de Steve Rogers, Sam Wilson s'enfonce dans les responsabilités et les enjeux du rôle de Captain America. Ce quatrième volet de la saga explore les défis politiques et sociaux auxquels se confronte le nouveau Captain America, tout en affrontant une conspiration qui menace son monde.

Il y a maintenant six ans, Captain America raccrochait son bouclier devant la caméra des frères Russo. Après une décennie de bons et loyaux services, Steve Rogers s’offrait une retraite bien méritée. Chris Evans passait tout de même le relais à Anthony Mackie , avec la promesse et le symbole de l’Amérique.

Cette idée était d’ailleurs à l’épicentre de la série Falcon and the Winter Soldier, qui se posait la question de la succession du Captain America et de la manière dont Sam Wilson pouvait s’imposer comme un nouveau symbole d’espoir pour le pays. Chez Marvel, un nouveau monde s’apprête à sortir de terre. Mais est-il mieux que l’ancien ? Sam Wilson se familiarise avec son rôle de Captain America. Lorsqu’il est approché par le nouveau Président des États-Unis, Thaddeus Ross, le justicier y voit une opportunité de servir son pays. Mais lorsqu’un de ses proches se retrouve au cœur d’une vaste conspiration, Sam se retrouve entraîné dans un conflit qui met en péril tout ce pour quoi il se bat.Dès les premiers instants, le film de Julius Onah veut s’assurer qu’aucune confusion ne sera possible. Outre un changement de registre musical et de ton, ce quatrième volet de la saga se démarque par sa volonté de se concentrer sur l’aspect politique et social du rôle de Captain America. Tandis qu’il s’agissait pour Rogers de composer avec sa force surhumaine et son décalage avec son époque, son successeur doit à l’inverse se confronter aux réalités politiques et sociales d’un monde en constante mutation. On retrouve tout de même cette notion de mentor, avec Joaquin Torres alias Falcon. Du reste, les premières minutes sont aussi et surtout une manière de planter le décor, d’introduire les enjeux et les personnages clés de ce nouvel épisode. Le film s’inscrit dans une lignée de productions Marvel qui explorent les aspects plus profonds du personnage et de son impact sur le monde, comme le film des frères Russo qui marquait d’ailleurs la première apparition de Sam Wilson au sein de la franchise. Mais voilà, outre l’évidente compilation de recettes et d’éléments ayant plus ou moins fait leurs preuves, le film doit aussi remplir de nombreux objectifs. Entre l’importance de faire de Sam un leader pour les prochains Avengers, la nécessité de préparer un peu plus le terrain pour les futures sagas et de conclure des arcs narratifs laissés à l’abandon, le film ne sait vraiment plus où donner de la tête. Et là… c’est l’indigestion.La présence d’Harrison Ford permet d’offrir un peu de lumière dans cette intrigue politique convenue. On peut aussi souligner l’apparition de Danny Ramirez, que l’on avait découverte dans Bodies sur Netflix. Elle doit néanmoins jouer des coudes avec une galerie de personnages massive… Certains sont d’ailleurs largement sous-exploités, à l’image du Sidewinder de Giancarlo Esposito. Le film ne parviendra à donner corps à ses enjeux narratifs, qu’il s’agisse d’explorer la manière dont Sam ne peut pas compter sur des super-pouvoirs ou lorsqu’il se retrouve malgré lui au cœur d’une guerre pour la gestion de l’adamantium. À ce jeu d’ailleurs, on assiste à une succession de révélations et de retournements de situations peu inspirés. On savait déjà que Marvel avait l’habitude d’avancer en terrain balisé, mais ce nouveau projet souffre de manque d’originalité. Oui c’est une réplique et une manière assez peu subtile de réhabiliter un protagoniste. Dommage, les échanges entre les personnages ne serviront jamais à rien d’autre que de livrer (sur un plateau d’argent) des éléments du récit qui seront exploités quelques secondes plus tard… quand il ne s’agit tout simplement d’appuyer la progression des héros. De la même manière, la mise en scène aurait pu traduire bien des idées dans son expression visuelle. Pourtant, l’idée d’opposer deux visions du monde avait de quoi nous faire rêver. On se contentera de deux scènes de combats aériens assez intéressantes, qui à défaut de nous surprendre, offrent un spectacle stimulant. Il y a une certaine énergie, on ne s’ennuie d’ailleurs pas une seconde, même si on peut regretter une utilisation assez minime de la morphologie du Céleste échoué dans l’Océan Pacifique. Sa présence, qui avait déjà été évoquée en 2012 suffit à se figurer de la véritable menace que représente un tel colosse… qu’il soit vert ou rouge. La copie visuelle pâtit encore une fois d’une mauvaise gestion de ses effets numériques, comme avec l’incrustation hasardeuse de personnages sur fond vert. Red Hulk est réussi, l’antagoniste du film beaucoup moins. Après deux heures, une durée restreinte pour la Maison des Idées, une question demeure : Est-ce que ce nouveau Captain America est à la hauteur du mythe





