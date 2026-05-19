Capdenac-le-Haut, 'Plus beaux villages de France', une trouvaille en flânant

Capdenac-le-Haut, au Lot, est un village dominant la vallée du Lot, classé parmi les 'Plus beaux villages de France'. Située à Figeac, ce promontoire rocheux conserve son aspect médiéval. Il se distingue par son riche patrimoine médiéval préservé et propose une charme qui ravira les touristes.

Capdenac-le-Haut (Lot) est une cité perchée sur un promontoire rocheux, classée parmi les 'Plus beaux villages de France '. Située à Figeac, Capdenac-le-Haut conserve son Aspects médiévaux et propose une visite charmante.

Son histoire commence avec son occupation Néolithique et son développement comme un oppidum gaulois. Au Moyen Âge, il est alors fortifié pour protéger les marchands et les protestants. Son architecture est typique du Pays basque avec ses maisons à colombages, sa tour de Modon et sa fontaine des Anglais





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