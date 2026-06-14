Capbreton célèbre 80 ans de Fête de la mer entre hommage et découvertes nautiques

La 80e édition de la Fête de la mer de Capbreton a mêlé recueillement en hommage aux marins disparus et animations variées : initiations à la plongée, promenades en pinasse et voilier, exposition de photos sous-marines. Malgré la chaleur du samedi, l'événement a attiré des amateurs de traditions maritimes.

La Fête de la mer de Capbreton a célébré son 80e anniversaire les 13 et 14 juin 2026, transformant une traditionnelle procession religieuse en une grande fête maritime.

L'événement rend hommage aux marins-pêcheurs disparus tout en proposant de nombreuses initiations aux activités nautiques. Le samedi, les associations locales, soutenues par la mairie, ont offert toute la journée des baptêmes de plongée, des sorties en pinasse dans le canal et des promenades en voilier. Malgré la chaleur, l'affluence a été modérée en journée mais les animations ont attiré de nombreux curieux.

Le point d'orgue est le dimanche avec la messe en hommage aux marins disparus sur le parking de la capitainerie à 11 heures, suivie à 14h30 de l'embarquement des bateaux de pêcheurs pour le traditionnel lancer de couronne en mer. Sur l'esplanade de la Liberté, les stands des associations et les casetas ont rencontré une fréquentation inégale, certains attribuant cela à la météo.

Les salles climatisées de la capitainerie, abritant une exposition de photos sous-marines de Yannick Rondeau, ont été un refuge apprécié. L'équipage de la Pinasse capbretonnaise, qui restaure le vieux bateau en bois L'Hippocampe VI, a fait découvrir la navigation à la rame dans le canal avec une ambiance conviviale. Le voilier Elidije proposait quant à lui des balades le long de la côte, suscitant un vif intérêt et peut-être de nouvelles adhésions au club des Voiles de Capbreton.

Cette fête mélange ainsi traditions, patrimoine maritime et découvertes nautiques pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs





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