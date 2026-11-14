Cap-Vert: José Maria Neves favori pour un second mandat présidentiel

Le scrutin présidentiel cap-verdien de 2026 oppose le président sortant José Maria Neves à Joana Rosa Amado, dans un contexte de stabilité démocratique exceptionnelle pour la région.

Les citoyens de l'archipel du Cap-Vert sont convoqués dimanche pour élire leur nouveau président de la République. Le scrutin, qui se déroule de 08h00 à 18H00 locales, voit le président sortant José Maria Neves s'imposer comme le grand favori pour décrocher un second mandat. Dans cette nation insulaire de l'Atlantique, réputée pour sa résilience et son ancrage démocratique, cette élection marque une étape cruciale pour l'avenir politique de l'État. Les premiers résultats provisoires devraient être communiqués dans la nuit de dimanche à lundi.

Une stabilité politique exceptionnelle en Afrique

Contrairement à la majorité de ses voisins ouest-africains confrontés à des tensions politiques récurrentes, le Cap-Vert se distingue comme un modèle de gouvernance stable sur le continent. Cette situation_exceptionnelle est corroborée par l'indice 2026 de la Fondation Mo Ibrahim, qui classe le pays à la 3e place sur 54 nations africaines pour la qualité de sa gestion publique. Ce statut de référence s'inscrit dans une tradition de respect strict de la Constitution et d'alternance politique pacifique.

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Le régime politique de l'archipel est de type semi-présidentiel, où le pouvoir exécutif est largement dominé par le Premier ministre. Dans cette configuration institutionnelle précise, le Chef de l'État ne dirige pas les politiques gouvernementales au quotidien. Son rôle se concentre sur l'arbitrage des conflits, la garantie de l'unité nationale et la représentation diplomatique du pays à l'étranger. Il désigne également le Premier ministre en fonction des résultats des élections législatives, assurant ainsi la cohérence entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire.

Débat entre le candidat sortant et l'opposition historique

La course à la magistrature suprême oppose principalement deux profils contrastés. José Maria Neves, âgé de 66 ans, brigue sa réélection après avoir été élu en 2021. Son parcours politique est riche, incluant des mandats de maire et de député, ainsi qu'une longue présidence du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (Paicv) de gauche, dont il a assuré la direction du gouvernement de 2001 à 2016. Il appelle à la continuité, affirmant qu'il est essentiel que le Cap-Vert dispose d'un président patriote et expérimenté capable de conseiller le gouvernement dans un contexte international incertain.

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Son principal adversaire est l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, âgée de 61 ans. Candidature historique, elle est la première femme à se présenter à la présidence de la République du Cap-Vert. Soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD), le principal parti d'opposition de centre-droit, elle mène une campagne centrée sur l'écoute des préoccupations réelles de la population. Son slogan " écouter le Cap-Vert " vise à mettre en avant la nécessité de comprendre les attentes des citoyens.

Joana Rosa Amado souligne également l'importance symbolique de son élection potentielle. Elle a déclaré lors de la présentation de sa candidature que le fait d'élire une femme au plus haut poste de l'État démontrerait aux jeunes filles qu'aucune fonction n'est interdite. Elle ambitionne de prouver la compétence des femmes à gérer les affaires publiques aux niveaux les plus élevés. Cette dynamique féministe s'ajoute aux autres candidats, dont Gilson Alves, un chirurgien de 45 ans indépendant qui promet une autorité ferme contre la corruption.

Enjeux économiques et défis structurels de l'archipel

Le Cap-Vert, situé à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, compte 10 îles volcaniques et attire un nombre croissant de touristes. Cette dynamisation économique a permis au pays d'être classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale en juillet 2025. Cette reconnaissance résulte d'une croissance tirée par le tourisme et une augmentation de 16,8% du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024. Les candidats promettent tous des améliorations des liaisons maritimes et aériennes, ainsi que le développement de nouveaux hébergements touristiques.

Néanmoins, l'archipel fait face à des défis majeurs. Les inégalités sociales persistent, tout comme l'enclavement géographique qui complique les déplacements entre les îles. Le coût de la vie et le prix des carburants ont augmenté sensiblement, pesant sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le chômage des jeunes constitue une préoccupation centrale pour l'électorat. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, de nombreux jeunes diplômés ou formés ont émigré, créant une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur clé du tourisme.

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Ce contexte socio-économique s'ajoute à une visibilité internationale accrue due à deux événements marquants de 2026. Le pays a dû gérer l'immobilisation en mai d'un navire de croisière foyer d'hantavirus au large de sa capitale. Par ailleurs, l'équipe de football du Cap-Vert a réalisé un parcours historique lors de sa première participation à la Coupe du Monde, renforçant la fierté nationale. L'élection de dimanche s'inscrit donc dans un paysage où la stabilité politique doit répondre à des besoins économiques urgents et structuraux.

La " morabeza ", terme créole désignant l'hospitalité, reste une valeur fondamentale de cette société ouverte et métissée. Les Cap-Verdiens attendent de leur prochain président qu'il s'attaque frontalement aux déséquilibres internes tout en maintenant l'excellence démocratique qui fait la réputation de l'archipel sur la scène mondiale. La nuit de dimanche à lundi apportera les premières réponses à ces interrogations profondes sur l'avenir économique et social de la nation insulaire.