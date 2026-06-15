Cap-Vert - Espagne : diffusion TV et horaire du match de Coupe du Monde 2026

L'Espagne, grande favorite du groupe H, affronte le Cap-Vert pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Diffusion en direct sur beIN Sports, à 18h00 heure française, depuis Atlanta.

Le Cap-Vert , petite nation insulaire de l'Atlantique, s'apprête à vivre un moment historique ce lundi 15 juin 2026 en affrontant l' Espagne pour son premier match de Coupe du Monde.

Ce duel du groupe H, disputé à Atlanta, en Géorgie, oppose l'une des plus grandes favorites du tournoi à l'un des plus petits pays jamais qualifiés. L'Espagne, numéro un mondiale au classement FIFA, championne du monde 2010 et championne d'Europe en titre, arrive avec une génération dorée menée par Lamine Yamal et Pedri, symboles d'un jeu de possession redoutable.

En face, les Requins Bleus, 69es au classement, abordent la compétition sans pression, portés par l'exploit d'avoir décroché leur toute première qualification. Le groupe H comprend également l'Uruguay, double champion du monde, et l'Arabie saoudite, ce qui promet une lutte serrée pour la deuxième place qualificative, derrière l'Espagne archi-favorite. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN Sports, qui propose l'intégralité des 104 matchs du Mondial 2026.

Pour y accéder, les téléspectateurs peuvent souscrire au Pass RMC Sport + beIN SPORTS, un abonnement 100% digital disponible dans l'application RMC Sport. Ce pass donne accès à 4 chaînes HD de RMC Sport et 10 chaînes HD de beIN SPORTS, incluant bien sûr tous les matchs de la Coupe du Monde, mais aussi la Liga, la NBA, l'UFC, la PFL et l'Hexagone MMA.

Le tarif est de 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, avec des frais d'inscription de 1 euro, et une option sans engagement est également proposée. Au-delà de l'aspect sportif, ce match symbolise l'essence même de la Coupe du Monde : la rencontre entre un géant du football et un outsider déterminé à écrire sa légende.

L'Espagne, avec son style de jeu basé sur la maîtrise technique et la circulation du ballon, devra se méfier de la fougue des Cap-Verdiens, qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Les conditions à Atlanta, avec une chaleur humide typique de l'été géorgien, pourraient également jouer un rôle.

Ce choc du groupe H s'annonce comme un moment fort de cette première journée de la phase de groupes, à ne pas manquer pour les amateurs de football du monde entier. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de RMC Sport, indépendante de la rédaction de RMC Sport. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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