Cap Vert défie l'Espagne et l'After Foot fête ses 20 ans

Analyse de la performance historique du Cap Vert contre l'Espagne et présentation des nouveautés de l'After Foot pour ses 20 ans.

L'équipe du Cap Vert a réalisé une performance historique en tenant tête à l' Espagne lors d'une rencontre récente. Cette contre-performance de l' Espagne , privée de ses cadres comme Nico Williams et Yamal , a été largement décortiquée par les experts de l' After Foot .

L'émission a souligné que cette sélection ibérique n'avait plus le même visage sans ces éléments clés, ressemblant davantage à l'équipe de 2022 mais sans le même rythme ni les mêmes solutions offensives. Les débats ont porté sur les limites tactiques revealed par ce match et les perspectives pour les deux équipes. Parallèlement, l'After Foot, qui célèbre ses vingt ans cette saison, a dévoilé les nouveautés de sa programmation.

Nicolas Jamain pilote 'Génération After' en première partie de soirée, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les soirs de match, 'After Live' prend l'antenne avec des animateurs rotatifs et des consultants prestigieux comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit, surtout lors desCoupes d'Europe. La version historique,menée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, reste diffusée en fin de soirée, tandis que Carine Galli fait son retour pour les éditions du week-end.

L'émission maintient ainsi son rôle de rendez-vous incontournable pour les passionnés, combinant analyses et débats sans concession





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