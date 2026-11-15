Cap-Vert : Clôture des bureaux de vote pour la présidentielle

Les urnes se sont fermées dimanche 15 novembre 2026 au Cap-Vert. Le président sortant José Maria Neves, favori, affronte la candidate historique Joana Rosa Amado.

Les opérations de scrutin se sont achevées dimanche soir dans l'archipel du Cap-Vert, marquant la fin du premier tour de l'élection présidentielle de 2026. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes après une journée caractérisée par le calme et une participation électorale qualifiée de moyenne par les observateurs. Le dépouillement des bulletins a déjà débuté sous la surveillance des correspondants internationaux et des responsables de la Commission nationale électorale du Cap-Vert ( CNE).

Près de 419 448 électeurs inscrits ont été convoqués pour élire le nouveau chef de l'État de cette nation insulaire située en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal. Ce scrutin revêt une importance particulière pour cette République arhipélagique de dix îles volcaniques, dont neuf sont habitées, qui est reconnue internationalement comme un modèle de stabilité démocratique et de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest.

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Déroulement et calendrier électoral

Le processus électoral s'est déroulé sans incidents majeurs sur l'ensemble du territoire national. Les résultats provisoires devraient être publiés dans la nuit de dimanche 15 novembre à lundi 16 novembre 2026. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés dès ce premier tour, un second tour de l'élection présidentielle sera organisé le 29 novembre 2026. Cette procédure est prévue par la constitution du pays en cas d'absence de vainqueur immédiat.

La campagne électorale a également inclus le vote de la diaspora, un segment démographique significatif dans cette nation insulaire. Les Cap-Verdiens résidant à l'étranger, principalement aux États-Unis et au Portugal, ont participé au scrutin. Cette communauté expatriée représente un effectif trois fois supérieur à la population résidente, estimée à environ 550 000 habitants sur l'archipel. Cette forte diaspora joue un rôle important dans le paysage politique et social du pays.

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Favoris et positionnement des candidats

Le président sortant José Maria Neves, âgé de 66 ans, arrivait en tête des pronostics avant le vote. Candidat à sa réélection pour un second mandat, il se présente avec un bilan marqué par son long parcours politique ayant débuté comme maire et député avant de servir de Premier ministre de 2001 à 2016. M. Neves, figure emblématique du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV) de gauche, a déclaré être fier de la démocratie cap-verdienne et affirmer avoir contribué à la consolidation de l'État de droit durant son mandat.

Sa principale adversaire est l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, âgée de 61 ans. Soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD), principal parti d'opposition de centre-droit, Mme Amado est la première femme à se présenter à la présidence de la République du Cap-Vert. Son slogan de campagne, écouter le Cap-Vert, vise à toucher un large électorat en mettant l'accent sur l'écoute citoyenne et la représentation des femmes dans les institutions politiques du pays.

Enjeux sociaux et attentes citoyennes

Les électeurs interrogés lors du scrutin ont exprimé des attentes claires concernant l'avenir du pays. Suelene Delgado, commerçante de 31 ans interrogée à Mindelo sur l'île de Sao Vicente, a déclaré espérer des progrès concrets et la réalisation des promesses électorales. Elle a insisté sur la nécessité pour le futur président de développer le pays et d'offrir davantage d'opportunités à la jeunesse cap-verdienne, un enjeu majeur pour la cohésion sociale.

Elisete Évora, femme de ménage de 55 ans également votante à Mindelo, a souligné l'importance de l'honnêteté des candidats. Elle souhaite que le vainqueur travaille sincèrement pour le bien du pays et de ses habitants, en privilégiant le développement national. Ces témoignages illustrent le désir d'une classe politique intègre capable de répondre aux défis économiques et sociaux contemporains de l'archipel.

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Contexte géopolitique et historique

L'année 2026 a placé le Cap-Vert sous les feux des projecteurs internationaux grâce à deux événements majeurs. En mai, la capitale a géré la crise sanitaire liée à l'immobilisation d'un navire de croisière foyer d'hantavirus. Parallèlement, l'équipe nationale de football a réalisé son parcours historique pour sa toute première participation à la Coupe du Monde, renforçant le prestige diplomatique et sportif du pays.

Dans ce contexte de stabilité, le régime politique semi-présidentiel du Cap-Vert distingue clairement les rôles de l'exécutif. Le Premier ministre domine la gestion quotidienne de l'administration, tandis que le président de la République agit principalement comme arbitre, garant de l'unité nationale et de la Constitution. José Maria Neves, élu président en 2021, a appelé les citoyens à voter massivement pour s'imposer dès le premier tour, résumant sa campagne comme positive et orientée vers l'avenir du pays.