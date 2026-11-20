Camille Galliard-Minier valorise Cap Ingelec lors de la Semaine européenne. Convention avec Handicap et emploi pour amplifier l'inclusion en Gironde.

Le 19 novembre, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, se rendait au siège de Cap Ingelec à Mérignac. Son objectif était de saluer publiquement l'engagement fort de cette entreprise locale envers l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une occasion pour le gouvernement de renforcer les incitations en faveur de l'inclusion professionnelle.

Stratégie triennale pour l'insertion professionnelle

Cap Ingelec, société d'ingénierie de 930 salariés dont le siège social est situé à Mérignac, emploie déjà environ 3 % de personnes en situation de handicap dans ses effectifs. Cependant, la direction, conduite par lePDG Matthieu Calès, souhaite aller bien au-delà de ce constat initial. Pour amplifier cette politique volontariste, Matthieu Calès a signé le 19 novembre une convention de trois ans avec l'organisme Handicap et emploi. Cette démarche vise à structurer durablement les efforts de recrutement et d'adaptation des postes de travail au sein de l'entreprise.

Also read Camille Lellouche veut utiliser ses chansons pour parler de sujets difficiles aux enfants

L'entreprise compte intensifier son utilisation des Établissements et services d'accompagnement par le travail (Esat) pour des prestations externes, comme la fourniture de services traiteur. Cette approche permet de diversifier les modes d'insertion tout en maintenant des standards de qualité élevés. L'objectif est de transformer l'engagement ponctuel en une stratégie globale, assurant ainsi une cohérence à long terme dans la politique de responsabilité sociale de l'organisation.

Débat sur l'investissement public et les freins à l'emploi

Caroline Dekerle, directrice générale de Handicap et emploi, a souligné l'importance de cette convention pour éviter les actions fragmentées. Selon elle, beaucoup d'entreprises se contentent d'actions isolées, comme l'achat d'un fauteuil ergonomique ou de prothèses auditives. La convention permet de passer d'un saupoudrage financier à une véritable stratégie d'ensemble. Elle affirme que soutenir les entreprises adaptées constitue un très bon investissement pour l'État, car cela favorise l'autonomie et l'intégration sociale.

Advertisement

Camille Galliard-Minier a rappelé que les entreprises ne sont souvent pas malveillantes, mais plutôt ignorantes ou démunies face au sujet du handicap. En France, 3,4 millions de personnes sont reconnues administrativement comme étant en situation de handicap. Dans 80 % des cas, il s'agit d'un handicap invisible. Le taux de chômage de cette population s'établit à 11,5 %, en baisse significative par rapport aux 19 % enregistrés en 2017. Aujourd'hui, 1,4 million de personnes en situation de handicap exercent une activité professionnelle.

Témoignage terrain et obligations légales des entreprises

Pierre, 28 ans, collaborateur de Cap Ingelec, illustre concrètement cette dynamique inclusive. Recruté cette année par ce groupe international spécialisé dans la conception d'ouvrages complexes tels que les data centers, il a fait part de sa malvoyance dès les entretiens d'embauche. L'entreprise a préparé en amont l'aménagement technique nécessaire, incluant un logiciel de synthèse vocale, malgré le coût associé. Pierre décrit l'environnement de travail comme très bienveillant, permettant une intégration fluide et professionnelle.

La région Nouvelle-Aquitaine affiche une moyenne de 4,6 % de salariés handicapés, dépassant la moyenne nationale. En Gironde, on dénombre 26 entreprises adaptées. La loi impose depuis 1987 aux entreprises de plus de 20 salariés d'emploier au moins 6 % de travailleurs handicapés. À défaut, elles versent une contribution à l'Agefiph, qui finance 86 000 aides par an dans le secteur privé. Bien que des progrès soient observés, 28 % des entreprises restent encore à 0 % de recrutement de personnes handicapées, selon les chiffres communiqués par la ministre.