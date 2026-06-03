Canular sur M6 : un faux prêtre dans l'affaire Dupont de Ligonnès, l'Église saisit l'Arcom

L'émission Appel à témoins sur M6 a diffusé le témoignage d'un homme se présentant comme un prêtre affirmant avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. L'Église catholique et le monastère de Plavilla ont démenti cette information, signalant l'absence d'un père Marc et la saisie de l'Arcom.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a connu un nouveau rebondissement rocambolesque cette semaine, après la diffusion sur M6 d'un témoignage qui s'est révélé être un canular.

Mardi 2 juin, l'émission Appel à témoins a présenté les propos d'un homme se présentant comme le père Marc, un prêtre du monastère de Plavilla dans l'Aude. Celui-ci affirmait avoir entendu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, soit près d'un an après la tuerie de Nantes qui a coûté la vie à son épouse et ses quatre enfants.

Cette annonce, présentée comme une avancée majeure dans l'enquête, a rapidement été démentie par l'Église catholique et les autorités locales. Le monastère de Plavilla, contacté par La Dépêche du Midi, a catégoriquement nié la présence de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Un des prêtres de la communauté a indiqué qu'aucun membre ne se souvenait du passage du fugitif, ajoutant un détail accablant : il n'existe aucun père Marc dans le monastère.

Le dernier prêtre portant ce prénom a quitté les lieux en 2009, soit treize ans avant la date présumée de la confession. Le religieux a qualifié le témoignage de séquence trompeuse, suggérant que l'homme à l'antenne n'était qu'un imposteur. La supercherie a également été dénoncée par Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne, qui a affirmé n'avoir jamais été contacté par M6 ou le prétendu père Marc.

Dans un communiqué, il a déploré un manque de rigueur et de professionnalisme de la part de la chaîne, annonçant saisir l'Arcom, le gendarme audiovisuel, pour enquêter sur cette diffusion. Ce nouvel épisode ajoute une couche de mystère à une affaire déjà complexe. Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011, de nombreuses fausses pistes et témoignages ont émergé, alimentant les spéculations.

L'émission Appel à témoins, qui avait annoncé une possible preuve de vie récente et des révélations choc, se retrouve au cœur d'une polémique. La chaîne M6 n'a pas encore commenté les accusations de l'évêché, mais l'incident pose des questions sur la vérification des sources dans les enquêtes journalistiques. L'affaire continue de captiver le public, oscillant entre espoir de résolution et déceptions face aux canulars





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