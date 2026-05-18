Cannes Film Festival: Stars' Fashion Moments

A selection of fashion moments from the Cannes Film Festival, featuring Camélia Jordana, Taylor Russell, Marion Cotillard, Colman Domingo, François Civil, Anwar Hadid, Bella Hadid, Cate Blanchett, Alicia Vikander, Carla Bruni, Alicia Aylies, Julianne Moore, Emma Mackey, Charlotte Le Bon, Kristen Stewart, Quentin Dupieux, Woody Harrelson, Demi Moore, Joanne Tucker, Adam Driver, Javier Bardem, Victoria Luengo, Léa Elui, Éric Cantona, and many more.

Camélia Jordana monte les marches pour la projection de « Garance » au Festival de Cannes. L’actrice Taylor Russell dans une robe drapée blanche pour la première de « Hope » au Festival de Cannes.

Marion Cotillard pour le photocall de « Karma » au Festival de Cannes. Colman Domingo boude le traditionnel costard cravate pour une chemise tout en transparence, pour la première de « Garance ». Total look noir pour François Civil qui monte les marches pour la première de « Garance » à Cannes. Anwar Hadid et Bella Hadid en duo pour la montée des marches dédiée à la projection du film « Garance ».

Tout en élégance et simplicité, Cate Blanchett a brillé sur le tapis rouge cannois pour la projection du film « Paper Tiger ». Alicia Vikander en blanc immaculé pour la projection du film « Hope » à Cannes. Carla Bruni a opté pour un imprimé zèbre osé pour la montée des marches dédiée à la projection du film « Garance » à Cannes.

Des plumes et un look black & white pour Alicia Aylies, éblouissante, pour la projection du film « Garance ». Julianne Moore assiste à la projection de « Garance » lors de la 79e édition du Festival de Cannes. Emma Mackey, Charlotte Le Bon, Kristen Stewart, Quentin Dupieux et Woody Harrelson pour la montée des marches de « Full Phil ».

Demi Moore en total look rose bonbon dans une robe meringue pour la montée des marches dédiée au film « Paper Tiger » à Cannes. Joanne Tucker et Adam Driver prennent la pose en marge de la projection du film « Paper Tiger » à Cannes. Javier Bardem et Victoria Luengo réunis pour la montée des marches qui précède la projection du film « El ser querido ».

Nombre d’influenceurs, à l’image de Léa Elui, étaient présents à Cannes pour la traditionnelle montée des marches. Éric Cantona a sorti le costard (et le chapeau) pour assister à la projection du film « El Ser Querido »





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