Cannes Film Festival 2023 News

The Cannes Film Festival 2023 includes exciting news about the competition, star-studded line-ups, and anticipated long-met films. There are three films in competition for the coveted Palme d'or, stars like Javier Bardem, Adam Driver, and Kristen Stewart are scheduled to attend, and Scarlett Johansson is absent due to her commitment for a new version of 'The Exorcist'. Notable films in the parallel sections include James Gray's 'Paper Tiger', Asghar Farhadi's 'Histoires parallèles', Hirokazu Kore-eda's 'Sheep in The Box', and Rodrigo Sorogoyen's 'L'être aimé'.

Après trois jours de festival, la compétition s'accélère samedi à Cannes avec trois films en lice pour la Palme d'or projetés sur la Croisette, un défilé de stars internationales et quelques longs-métrages très attendus dans les sections parallèles. jeudi, un premier film au casting clinquant avait monté les marches du Palais des festivals.

Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel ou encore Pierre Niney sont venus défendre 'Histoires parallèles', le dernier film de l'Iranien Asghar Farhadi, fraîchement accueilli par la critique. samedi, la température va monter d'un cran avec plusieurs vedettes internationales à la carrière hollywoodienne bien remplie. Javier Bardem, Adam Driver, Kristen Stewart, Woody Harrelson sont attendus sur les mythiques marches cannoises. Scarlett Johansson, à l'affiche de 'Paper Tiger' aux côtés d'Adam Driver, sera en revanche absente.

Elle est accaparée par le tournage d'une nouvelle version de 'L'Exorciste' qui sortira l'année prochaine. Les films projetés en compétition samedi sont très attendus, à commencer par le dernier de James Gray, dont c'est la sixième sélection à Cannes. L'Américain revient au polar avec 'Paper Tiger', dans la veine de ses premiers films 'Little Odessa' ou 'The Yards', des œuvres célébrées par la critique.

Son film suit deux frères qui se retrouvent mêlés à une affaire douteuse avec la mafia russe, les entrainant dans l'abime. Un ancien lauréat de la Palme d'or foulera aussi le tapis rouge avec son équipe. Le Japonais Hirokazu Kore-eda présentera 'Sheep in The Box', sur un couple qui accueille un enfant-robot humanoïde ressemblant exactement à leur fils décédé.

Enfin, il cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen, saluté pour son dernier film 'As Bestas' (2022) et la série 'Los años nuevos', va chercher à confirmer qu'il est la relève du cinéma espagnol avec 'L'être aimé'. Javier Bardem y incarne un réalisateur espagnol à la renommée internationale, de retour dans son pays pour tourner un film. Il tente de renouer avec sa fille, qu'il n'a quasiment pas vue grandir, en lui proposant un rôle.

Les sections parallèles du festival accueilleront plusieurs longs-métrages de réalisateurs français renommés, à commencer par Quentin Dupieux.

'Full Phil', le dernier film de l'ovni du cinéma hexagonal, doit être projeté en séance de minuit. Woody Harrelson et Kristen Stewart jouent un père et sa fille en pleine crise dans une ville assiégée par les gilets jaunes dans une sorte d'anti-'Emily in Paris'. Judith Godrèche fait son retour sur la Croisette, deux ans après son coup d'éclat sur les marches du Palais pour la présentation de son film 'Moi aussi'.

Elle et l'équipe du film avaient croisé leurs mains devant leur bouche pour symboliser le silence imposé aux victimes de violences sexuelles. Avec 'Mémoire de fille', la réalisatrice adapte le roman autobiographique d'Annie Ernaux qui raconte le viol dont elle a été victime à 18 ans





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Cannes Film Festival Palme D'or Star-Studded Line-Up Competition Long-Met Films

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