Cannes : Asghar Farhadi présente 'Histoires parallèles' avec un casting en béton armé

Pendant la compétition de Cannes, le réalisateur iranien Asghar Farhadi présente 'Histoires parallèles', un film avec un casting en béton armé : Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Pierre Niney, Vincent Cassel et Adam Bessa révélé dans 'Les fantômes' de Jonathan Millet. Le tapis rouge est à rendre les photographes aphones après la montée des marches pour les dix jours à venir.

Pendant que sur Instagram, l'acteur Miguel Bosé, 70 ans, danse très élégamment, les choses se tendent à Cannes où la compétition est entrée dans le dur.

En piste, le réalisateur iranien Asghar Farhadi venu présenter 'Histoires parallèles', deuxième de ses films tournés en France après 'Le passé' avec un casting en béton armé : Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Pierre Niney, Vincent Cassel et Adam Bessa révélé dans 'Les fantômes' de Jonathan Millet. Un tapis rouge à rendre les photographes aphones après la montée des marches pour les dix jours à venir.

Réflexion sur la puissance de la fiction balisée de dilemmes moraux, 'Histoires parallèles' est-il un jeu de piste narratif vertigineux ? Ou un exercice de style parfaitement stérile et un peu fumeux ? Verdict. Fahradi se perd dans ses stars Romancière et harpie, Isabelle Huppert, pour écrire, espionne ses voisins d'en face : Pierre Niney fait la gueule, Virginie Efira, brune, le trompe avec Vincent Cassel, qui a mal au dos… C'est du sérieux mais est-ce la réalité ? Et celle-ci ne serait-elle pas contaminée..





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