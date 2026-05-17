Cannes 2026: Highlights of the Festival Featuring Films from Delmas, Masson, de Bourgeois-Tacquet, de Masson, Cambourieu, Delmas, Buresi, Sorogoyen and More

The Cannes Film Festival 2026 features several films including Laurent Delmas, Christine Masson, Charline Bourgeois-Tacquet and Lea Druckers film, Marine Atlan, Antonia Buresi and the role of teenagers in a school trip to Naples. Lola Cambourieu and Yann Berlier film which includes mechanics of marriage control and masculinity stereotypes. Rodrigo Sorogoyen

Laurent Delmas et Christine Masson reçoivent Charline Bourgeois-Tacquet et Léa Drucker pour «La Vie d’une Femme», Marine Atlan et Antonia Buresi pour «La Gradiva», Lola Cambourieu et Yann Berlier pour «Mauvaise étoile» et Rodrigo Sorogoyen pour «L’être aimé», en direct du festival de Cannes 2026.

L'actrice Léa Drucker et la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet traitent du parcours d'une chirurgienne confrontée à une remise en question de son équilibre de vie. Marine Atlan, avec Antonia Buresi, Julie Sokolowski et Colas Quignard sortira en salle le 4 novembre 2026. On y suit un groupe de lycéens français parti en voyage scolaire à Naples pour découvrir les ruines de Pompéi et ses corps pétrifiés par le Vésuve. C’est là que le vertige les saisit brutalement.

L’un après l’autre, ils se laissent submerger par le désir et la colère jusqu’à s’y abandonner complètement. Les réalisateurs Lola Cambourieu et Yann Berlier analysent les mécanismes de l'emprise conjugale et les stéréotypes de la masculinité dans "Mauvaise étoile". Ce film était présenté à l'ACID au Festival de Cannes 2026 et en faisait l'ouverture





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